Буки начали загадочным образом вымирать в США, заявляют ученые

Буковые рощи могут полностью исчезнуть с лица Северной Америки в ближайшие годы из-за распространения загадочной болезни, убивающей самые молодые деревья за 2-3 года. Результаты наблюдений за ее распространением были представлены в журнале Forest Pathology.

"Пока не понятно, куда и как будет распространяться эта болезнь, но есть все признаки того, что она пойдет по пути нашествия жуков-златок и синдрома внезапной смерти дубов. И та, и другая эпидемия начались медленно и незаметно, но затем они быстро охватили всю страну. Похоже, что мы сейчас находимся именно в этой фазе", — заявил Пьер-Луиджи Бонелло (Pierluigi Bonello) из университета штата Огайо (США).

Так называемые инвазивные виды животных, проникающие на новые для себя территории и континенты благодаря неосознанной "помощи" со стороны человека, недавно стали одной из главных проблем для экологии всей планеты.

К примеру, попадание бразильских огненных муравьев в США примерно 70 лет назад вызвало экологическую катастрофу. Они быстро уничтожили несколько видов улиток и заметно сократили численность других видов насекомых и даже млекопитающих.

Эти проблемы касаются не только животных, но и растений. Посадки цитрусовых растений по всему миру сегодня выкашиваются восточноазиатскими бактериями Candidatus liberibacter, распространившимися по Земле в середине прошлого столетия. "Вторжение" колорадского жука в СССР и прочие страны социалистического блока в 1960 годах стало большой трагедией для колхозов и домашних хозяйств.

Два недавних примера подобных экологических трагедий — почти полное уничтожение некоторых подвидов вязов, ясеней и тополей в США насекомыми-"диверсантами" с российского и китайского Дальнего Востока, жуками-златками и молью-малюткой. Общий ущерб от их нашествия может составлять несколько сотен миллионов долларов.

Бонелло и его коллеги добавили еще один вид деревьев в число "экологических жертв мировой торговли", раскрыв загадочную эпидемию предположительно бактериального происхождения, поразившую тысячи буков на юге Канады и как минимум четырех штатов в США.

Первые ее следы, как рассказывает эколог, были обнаружены на северо-востоке Огайо примерно шесть лет назад. Как тогда заметили местные жители, листья некоторых буков начали странным образом меняться. На их поверхности начали появляться темные полоски, постепенно заполнявшие все пространство между прожилками.

Когда этот процесс завершался, листья чернели и умирали, что приводило к смерти дерева примерно через три года после заражения, если оно было молодым, и на шестой год для самых старых и больших буков.

Изначально экологи посчитали, что буки погибли не из-за болезни, а из-за плохой экологической обстановки в этой части штата, и не обратили особого внимания на болезнь. Только три года назад, по словам Бонелло, ученые начали серьезно изучать эту проблему, заметив, что дубы начали массово гибнуть в десятках других уголков Огайо и в соседних штатах.

Наблюдая за распространением болезни на протяжении последних пяти лет, экологи обнаружили, что она успела проникнуть в три соседних штата и на территорию Канады. Вдобавок, ученые ожидают, что очаги инфекции уже существуют в 30 других регионах США.

Несмотря на то, что эта инфекция сильнее всего поражает американские подвиды буков, она, как показывают наблюдения Бонелло и его коллег, может проникать и в листья европейских и азиатских деревьев. Это означает, что она может распространиться и по Старому Свету и приобрести глобальный характер уже в ближайшие годы, бьют тревогу ученые.