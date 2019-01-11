Назван подавляющий развитие рака продукт 

Биологи из Индии и США выяснили, что употребление в пищу мякоти и косточек граната подавляет воспаление в кишечнике и снижает вероятность развития рака, пишет журнал Nature Communications.
Ученые открыли новые полезные свойства граната. Так, оказалось, что экстракт граната после взаимодействия с бактериями в пищеварительной системе человека, влиял на состав слизи, покрывающей стенки кишечника.
Появляющееся в результате такого взаимодействия вещество защищает организм от проникновения токсинов и других вредных молекул из пищи и значительно снижает вероятность развития рака.