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Назван подавляющий развитие рака продукт 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Биологи из Индии и США выяснили, что употребление в пищу мякоти и косточек граната подавляет воспаление в кишечнике и снижает вероятность развития рака, пишет журнал Nature Communications.
Ученые открыли новые полезные свойства граната. Так, оказалось, что экстракт граната после взаимодействия с бактериями в пищеварительной системе человека, влиял на состав слизи, покрывающей стенки кишечника.
Появляющееся в результате такого взаимодействия вещество защищает организм от проникновения токсинов и других вредных молекул из пищи и значительно снижает вероятность развития рака.
Наука и техника , Индия , США
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