Назван подавляющий развитие рака продукт

Биологи из Индии США выяснили, что употребление в пищу мякоти и косточек граната подавляет воспаление в кишечнике и снижает вероятность развития рака, пишет журнал Nature Communications.

Ученые открыли новые полезные свойства граната. Так, оказалось, что экстракт граната после взаимодействия с бактериями в пищеварительной системе человека, влиял на состав слизи, покрывающей стенки кишечника.

Появляющееся в результате такого взаимодействия вещество защищает организм от проникновения токсинов и других вредных молекул из пищи и значительно снижает вероятность развития рака.