Зонд InSight официально приступил к поискам следов «марсотрясений»

Сейсмометр посадочного модуля InSight, установленный на поверхность Марса в конце декабря, прошел все проверки и начал вести наблюдения за подземными толчками, сообщает пресс-служба Национального центра космических исследований Франции (CNES).

"Мы начали проверять работу сейсмометра в первый день нового года, и сейчас мы можем точно сказать, что он прошел все критически важные тесты. Иначе говоря, на поверхности Марса теперь есть первый прибор такого рода. Это действительно исторический момент и большая надежда для всех геофизиков Земли", — заявили ученые.

Спускаемый модуль InSight совершил в начале декабря прошлого года успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса. Он стал официальным наследником другого зонда-геолога НАСА , лендера "Финикс", севшего на Марс в мае 2008 года для поисков следов жизни и воды в его почве.

На его борту установлен сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в пятиметровой скважине для измерений температуры недр Марса. Один из приборов зонда будет с высокой точностью отслеживать колебания вращения планеты, что поможет определить распределение массы в недрах планеты и лучше понять ее внутреннюю структуру.

Изначально в НАСА планировали, что InSight отправится к Марсу в марте 2016 года. Из-за неполадок в работе сейсмометра SEIS, изготовленного французскими инженерами и учеными по заказу CNES, его запуск был сдвинут на первую половину 2018 года.

В конце декабря зонд успешно развернул солнечные батареи, выдвинул руку и установил сейсмометр в одной из самых плоских и безопасных точек в его ближайших окрестностях. Последующие две недели французские ученые и специалисты НАСА потратили на выравнивание положения датчика и его калибровку.

Несмотря на то, что SEIS уже начал вести наблюдения, процедура его установки пока завершена не до конца. В ближайшее время роботизированная "рука" посадочного модуля накроет его специальной крышкой, похожей на верхнюю часть пароварки, для защиты от перепадов температур, песка и марсианского ветра.

Как надеются ученые, за последующие три года работы сейсмометр зафиксирует хотя бы одно марсотрясение. Его открытие поможет изучить структуру недр планеты и найти источники подобных колебаний.