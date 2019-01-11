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Зонд InSight официально приступил к поискам следов «марсотрясений» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: NASA
Сейсмометр посадочного модуля InSight, установленный на поверхность Марса в конце декабря, прошел все проверки и начал вести наблюдения за подземными толчками, сообщает пресс-служба Национального центра космических исследований Франции (CNES).
"Мы начали проверять работу сейсмометра в первый день нового года, и сейчас мы можем точно сказать, что он прошел все критически важные тесты. Иначе говоря, на поверхности Марса теперь есть первый прибор такого рода. Это действительно исторический момент и большая надежда для всех геофизиков Земли", — заявили ученые.
Спускаемый модуль InSight совершил в начале декабря прошлого года успешную посадку на равнине Элизий у экватора Марса. Он стал официальным наследником другого зонда-геолога НАСА, лендера "Финикс", севшего на Марс в мае 2008 года для поисков следов жизни и воды в его почве.
На его борту установлен сейсмограф, а также геофизический термометр, который установят в пятиметровой скважине для измерений температуры недр Марса. Один из приборов зонда будет с высокой точностью отслеживать колебания вращения планеты, что поможет определить распределение массы в недрах планеты и лучше понять ее внутреннюю структуру.
Изначально в НАСА планировали, что InSight отправится к Марсу в марте 2016 года. Из-за неполадок в работе сейсмометра SEIS, изготовленного французскими инженерами и учеными по заказу CNES, его запуск был сдвинут на первую половину 2018 года.
В конце декабря зонд успешно развернул солнечные батареи, выдвинул руку и установил сейсмометр в одной из самых плоских и безопасных точек в его ближайших окрестностях. Последующие две недели французские ученые и специалисты НАСА потратили на выравнивание положения датчика и его калибровку.
Несмотря на то, что SEIS уже начал вести наблюдения, процедура его установки пока завершена не до конца. В ближайшее время роботизированная "рука" посадочного модуля накроет его специальной крышкой, похожей на верхнюю часть пароварки, для защиты от перепадов температур, песка и марсианского ветра.
Как надеются ученые, за последующие три года работы сейсмометр зафиксирует хотя бы одно марсотрясение. Его открытие поможет изучить структуру недр планеты и найти источники подобных колебаний.
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Наука и техника , Наука , NASA , Франция
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