Предсказано более быстрое наступление климатической катастрофы

Ученые Калифорнийского университета в Беркли ( США ) выяснили, что антропогенный выброс парниковых газов способствует более быстрому нагреванию океанов, чем считалось ранее. Это опровергает точку зрения, что глобальное потепление в последние 30 лет замедлилось. Статья исследователей опубликована в журнале Science.

Приблизительно 93 процента солнечной энергии, которая захватывается диоксидом углерода и другими газами, накапливается в Мировом океане. Этот показатель слабо зависит от таких годовых вариаций, как Эль-Ниньо (колебания температуры поверхностных вод в Тихом океане) или крупные извержения вулканов.

Исследователи проанализировали данные о температуре морской воды в верхних двух тысячах метрах, ее кислотности и солености, собранные с середины 2000-х годов с помощью четырех тысяч автоматических буев проекта Argo, способных периодически опускаться на определенную глубину. Это позволило уточнить существующие модели изменения климата.

Согласно расчетам ученых, если не будет предпринято никаких мер по снижению выбросов парниковых газов, то к концу века температура морской воды в верхнем слое толщиной в две тысячи метров повысится на 0,78 градуса Цельсия. Это поднимет уровень моря за счет теплового расширения на дополнительные 30 сантиметров вдобавок к подъему береговой линии из-за таяния ледников. Рост температуры спровоцирует более сильные штормы, ураганы и экстремальные осадки.

В 2013 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) представила доклад, согласно которому фактическое увеличение тепла в океанах за последние 30 лет происходит медленнее, чем предсказывают существующие климатические модели. Этот вывод был основан на данных, полученных с помощью одноразовых батитермографов, способных лишь раз опуститься на дно океана. Однако новая информация, предоставленная системой Argo, соответствует предсказаниям о быстром нагревании морских вод.