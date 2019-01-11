В Японии начались продажи частной мини-субмарины

Компания AOI Marine начала продажи в Японии двухместной мини-подлодки Japang. Субмарина длиной 4,87 метра весит 4,2 тонны, может погружаться на глубину до 80 метров и, теоретически, её может купить любой желающий, способный раскошелиться на 160 миллионов йен или почти 1,5 миллиона долларов.

Корпус субмарины изготовлен из акрила и стали, процесс посадки-высадки осуществляется через откидывающийся стеклянный фонарь «кабины», а заряда литий-ионных батарей хватает на четыре часа любования подводными красотами. С помощью двух электромоторов совокупной мощностью 13,5 л.с. под водой Japang может развивать скорость до 7 узлов (13 км/ч), но, чтобы быстро не разрядить аккумуляторы, рекомендуется плавать с крейсерской скоростью 5 узлов.

Для управления подлодкой используется джойстик, напоминающий таковой от игровой приставки, а вся информация о функционировании систем субмарины выводится на планшет на центральной панели. Фирма-производитель не без гордости подчеркивает тот факт, что свое название Japang получила из-за японских корней компании-изготовителя, при её изготовлении используются только японские комплектующие и материалы, а выпуском занимается японская судостроительная компания TST, больше известная как производитель контейнеровозов, танкеров и сухогрузов.

Первое время Japang будет продаваться только в Японии, но в дальнейшем японцы надеятся найти и зарубежных клиентов. Демонстрация предсерийного экземпляра мини-субмарины в 2017 году в Монако и Саудовской Аравии вызвала интерес у потенциальных покупателей, так что в недалеком будущем Japang наверняка отправится покорять зарубежные рынки.