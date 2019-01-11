Астрономы впервые увидели рождение черной дыры или нейтронной звезды

Ученым впервые удалось напрямую наблюдать рождение невероятно плотного космического объекта — черной дыры или нейтронной звезды.

В июне 2018 года ученые заметили яркий световой всплеск, который на первый взгляд посчитали вспышкой сверхновой, однако позже выяснили, что дело обстоит иначе. Событие получило название AT2018cow (в скором времени его стали называть просто The Cow (англ. «Корова»)) и, как сейчас полагают астрономы, в действительности было рождением черной дыры или нейтронной звезды. (Когда звезды умирают, они ярко вспыхивают, прежде чем превратятся в черную дыру либо нейтронную звезду. Обычно астрономам не удается детектировать начало этого процесса — черные дыры и нейтронные звезды находят уже давно сформировавшимися.)

AT2018cow, как сразу предположили ученые, могла быть вспышкой сверхновой, однако очень необычной. Дело в том, что она набрала максимальную яркость всего за два дня — гораздо быстрее, чем типичные сверхновые, — и эта яркость превышала таковую у большинства сверхновых в 10-100 раз. Почти полностью потускнела она также очень быстро — всего через 16 дней.

The Cow, располагающаяся от нас в 200 миллионах световых лет, стала объектом подробного исследования. С учетом ее относительной близости и того, что вокруг нее вращалось меньше вещества, чем обычно в подобных случаях, специалисты смогли заглянуть "вглубь" и увидеть сформировавшийся компактный объект невероятной плотности. Как отмечается, пока неясно, образовалась ли в результате взрыва черная дыра или нейтронная звезда, — впрочем, исследователи продолжат наблюдать за объектом.

Большая яркость объекта, наблюдавшаяся вначале, может быть также объяснена тем, что вокруг было меньше вещества, блокировавшего внутреннее излучение, полагают ученые. По предположению исследователей, присутствие такого относительно небольшого количества вещества может быть связано с тем, что большая его часть попала в черную дыру или нейтронную звезду; пока, однако, специалисты не знают точного ответа.

В дальнейшем, изучая The Cow, ученые рассчитывают узнать гораздо больше о новорожденных черных дырах и нейтронных звездах. Работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале The Astrophysical Journal, а кратко о результатах сообщается в пресс-релизе на сайте Северо-Западного университета.