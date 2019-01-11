Эксперт прокомментировал ликвидацию Telegram LLP

Ликвидация основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым юридического лица Telegram Messenger LLP может быть связана с преобразованием его бизнеса, в частности, планируемым запуском платформы для криптовалют; при этом ликвидация компании вряд ли повлияет на ситуацию с блокировкой сервиса в РФ , прокомментировал РИА Новости эксперт в области цифровой экономики Арсений Щельцин.

Дуров в декабре подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, свидетельствует британский государственный реестр юридических лиц. По данным реестра, компания Telegram Messenger LLP была учреждена 21 февраля 2014 года компаниями Dogged Labs Ltd (Британские Виргинские острова) и Telegraph Inc. ( Белиз ). Telegram Messenger LLP в России внесен в реестр организаторов распространения информации, что позволяет Роскомнадзору , в частности, требовать у компании ключи шифрования.

По мнению Щельцина, ликвидация юридического лица может быть связана с преобразованием бизнеса Дурова. Эксперт напомнил, что помимо Telegram Messenger LLP есть еще два новых юридических лица — Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., которые в прошлом году брали на себя обязательства в ходе привлечения средств под ICO TON (блокчейн-платформа Telegram Open Network).

"В этом случае это подчеркивает важность и намерения Дурова развивать сеть TON, которая должна появиться не позднее 31 октября 2019 года, в противном случае, согласно инвестиционному меморандуму, 81 инвестор должны получить назад свои 850 миллионов долларов, задекларированные перед SEC в прошлом году", — отметил собеседник агентства.

"Не уверен, что это как-то повлияет на сгустившуюся риторику коммуникаций (мессенджера — ред.) с российскими властями. Потому что об изменении юридического лица, согласно реестру организаторов распространения информации, Павел должен будет уведомить Роскомнадзор в течение пяти рабочих дней", — добавил он.