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Российское министерство разработало «инновационные песочницы» 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство экономического развития планирует создать «песочницы», которые станут экспериментальными площадками для тестирования инновационных цифровых технологий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций».
«Песочницы» должны решить проблему с несовершенством российских законов, поэтому в них некоторые нормативные практики будут обкатывать. Это должно упростить жизнь инновационным проектам, реализация которых тормозится именно из-за законов.
Согласно инициативе, в ней смогут принять участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, органы исполнительной власти и местного самоуправления, которые будут проверять в ограниченный срок (не более трех лет) эффективность инновации на базе «песочниц». Это поможет отсеивать нерабочие модели и снизить издержки инициаторов. Налоговые платежи останутся обязательным требованием для всех участников без исключений.
В качестве примеров участников подобных «песочниц» издание приводит проекты, специализирующиеся, например, на больших данных, блокчейне, нейротехнологиях и искусственном интеллекте, квантовых технологиях, робототехнике. Курирующий программу «Цифровая экономика» вице-премьер Максим Акимов назвал этот проект «пространством, где можно делать то, что пока не совсем разрешено».
Похожий проект с апреля 2018-го реализует Банк России. Регулятор отметил, что на базе их «песочницы» в работе находятся более 20 инициатив в сфере финансов. Одним из первых, кого протестировали в «песочнице» от ЦБ, стал проект Сбербанка.
Этим проектом мог стать «халяльный Сбербанк» — отделения, которые работали бы по правилам исламского банкинга.
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Наука и техника , Максим Акимов , Сбербанк России , Минэкономразвития , Центральный банк России
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