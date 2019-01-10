В Роскосмосе объяснили причины переноса запуска лунных станций

Россия в очередной раз переносит сроки запусков научных миссий к Луне. Об истории вопроса и роли западных санкций в переносах миссий вспоминает «Газета.Ru»

Очередной перенос запуска российских научных миссий к Луне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал «восстановлением лунной программы».

«В 2021 году мы отправляем первый космический аппарат («Луна-25») на Луну, следующие аппараты «Луна-26» и «Луна-27» полетят, соответственно, в 2023 и 2024 годах. В том числе, это будет отработка технологий посадки и взлета с лунной поверхности», — сказал Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее уже сообщалось о переносе запуска аппарата «Луна-25» с 2019 года на 2021 год, запуски же последующих аппаратов сдвигались на 2022 и 2023 годы.

«Луна-25» должна стать первой за более, чем 40 лет российской научной миссией к Луне. Всего на аппарате, окончательный облик которого стал ясен в 2015 году, будет установлено 10 научных приборов, большинство из них — отечественной разработки. Сесть на Луну зонд должен так, чтобы определенной стороной быть обращенным к Солнцу — на этой стороне находятся манипулятор и большинство научных приборов.

«Луна-25» — давно ожидаемая миссия, которая призвана символизировать возвращение России на Луну, куда последний советский аппарат (Луна-24) летал в 1976 году. Проект печально известен постоянными переносами запуска.

«Я слежу за переносом этой даты с 2013 года. Каждые два года Роскосмос переносит пуск «Луны-25» на два года», — говорил ранее «Газете.Ru» источник в космической отрасли.

Изначально старт миссии планировался на 2014 год, однако в итоге он был перенесен на 2019 год. Про возвращение на Луну говорил и президент Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова в марте 2018 года. В нем глава государства указывал, что ее старт планируется в 2019 году, фильм этот на днях повторялся по российскому телевидению. Однако еще в 2017 году, несмотря на заверения «Роскосмоса» многим в космической отрасли было ясно, что в 2019 году старт не состоится — миссия попросту была не готова.

Вопрос о переносе миссии официально встал в мае 2018 года на Совете РАН по космосу. «Газета.Ru» тогда сообщала, что одной из причин, по которой запуск первой миссии невозможен в 2019 году, стали западные санкции.

Ученые просто не смогли вовремя заменить один из приборов на легкий западный аналог и теперь вынуждены рассчитывать на отечественный, более тяжелый.

Когда ученые доложили о сложностях с реализацией миссии, на заседании Совета РАН по космосу это вызвало резкую полемику. Недоумение выразил заместитель генерального директора Роскосмоса по автоматическим космическим комплексам Михаил Хайлов , представляющий заказчика.

«Не понимаю, почему этот вопрос выносится? С кем вы согласовывали этот вопрос? Я как госзаказчик возражаю, пусть будут завершены согласования и все проработки», — заявил Михаил Хайлов.

Лишь позднее, уже осенью Дмитрий Рогозин в интервью говорил, что запуск «Луны-25» состоится не в 2019, а в 2021 году, не указывая причин.

Официального заявления Роскосмоса о переносах лунных миссий до сих пор не было.

Кстати, рассказав о переносе лунных миссий, глава Дмитрий Рогозин похвалил отечественную космическую отрасль за то, как она справилась с введенными со стороны стран Запада технологическими санкциями.

«Когда в 2014 году в отношении России были введены санкции, когда нам перестали поставлять микроэлектронику космического назначения, мы не впали в истерику, а наоборот развернули план импортозамещения. А американцы с 2011 года и даже после 2014 года не летают на МКС после катастрофы своего корабля многоразового назначения, а летают на российских кораблях «Союз-МС», — заявил Рогозин.

При этом, по словам Рогозина, США «просят» Россию продолжать запускать американских астронавтов к МКС на кораблях «Союз».

«И даже просят нас разработать версию «Союза», который мог бы работать до «Луны» и обратно, чтобы создать вторую резервную транспортную систему», — заявил Рогозин.

Комментируя перенос 26-й и 27-й миссий, директор Института космических исследований Анатолий Петрукович сослался на сокращение Минфином расходов на Федеральную космическую программу.

«Этот перенос связан с секвестром, который Минфин налагает на космическую программу. Минфин оперирует трехлетним периодом. Минфин каждый год-два пересматривает Федеральную космическую программу и срезает излишек, как ему кажется. Проекты, которые теряют эти суммы, переносятся. Сдвиг сроков связан с тем, что Минфин срезал лимиты на 2020-21 годы. Там довольно много пострадавших. Страдает не только наука», — сказал Петрукович РИА «Новости».

По его словам, обсуждались разные сроки переноса лунных миссий, в том числе на более отдаленные даты. Ученые, работающие с космическими аппаратами, проинформированы об изменении сроков, рассказал Петрукович.

Какие еще проекты затронуты секвестром, ученый не уточнил. Но, по его словам, сокращение финансирования не затронуло проекты, которые будут реализованы в ближайшее время.

«Там уже нечему вправо уходить. Первые три проекта не затронуты, поскольку по ним все расходы уже сделаны. Это «Экзомарс-2020», обсерватория «Спектр-РГ» и «Луна-25», — рассказал ученый.

При этом в ИКИ не рассчитывают, что Минфин вернет срезанные с лунных проектов средства для их реализации.