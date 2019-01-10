Премьер Госсовета Китая предложил Илону Маску китайскую «грин-карту»

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с главой американского автопроизводителя Tesla Илоном Маском сказал, что ему могут выдать китайскую "грин-карту", говорится в сообщении на сайте Госсовета КНР по итогам встречи.

Ли Кэцян встретился с Илоном Маском в среду после церемонии официального запуска строительства завода Tesla в Шанхае

"Я надеюсь сделать шанхайский завод Tesla образцом для всего мира. Я очень сильно люблю Китай и готов чаще приезжать сюда", — сказал Маск.

Ли Кэцян, в свою очередь, отметил, что "если вы действительно придерживаетесь такого взгляда, то мы могли бы предоставить вам постоянный вид на жительство иностранного гражданина". "Большое спасибо", — ответил глава Tesla.

Как ранее заявил Маск, завершение начальной стадии строительства ожидается текущим летом, старт производства электромобилей Model 3 — в конце года, при этом на полную мощность предприятие может выйти уже в следующем году.

Как в 2018 году сообщало издание "Жэньминь жибао", получить постоянный вид на жительство в Китае — крайне сложная задача для иностранцев, необходимо быть либо выдающимся человеком, к примеру, нобелевским лауреатом или звездой спорта, или же иметь другие крайне веские основания.

По состоянию на конец 2016 года власти Китая выдали лишь около 10 тысяч "грин-карт" с 2004 года, когда это впервые стало возможным. Первой иностранкой, которая была удостоена такой чести, была физик-ядерщик Джоан Хинтон, прожившая в Китае более 50 лет. Также китайский вид на жительство имеют лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Манделл , лауреаты Нобелевской премии по химии Курт Вютрих и Бернард Феринга, американский баскетболист Стефон Марбери.

Tesla планирует построить свой первый зарубежный завод в Шанхае с годовым объемом производства в 500 тысяч автомобилей, строительство завода, по предварительным данным, обойдется в 5 миллиардов долларов. Tesla ожидает, что предприятие недалеко от Шанхая начнет выпускать электрокары Model 3 к 2020 году.

Tesla в последнее время испытывает сложности на китайском рынке в связи с торговой войной КНР и США и введением китайской стороной новых таможенных пошлин на ввозимые из США автомобили. Продажи некогда крайне популярной здесь марки автомобиля за третий квартал этого года продемонстрировали значительное падение.