Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Госсовета Китая предложил Илону Маску китайскую «грин-карту» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АР
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с главой американского автопроизводителя Tesla Илоном Маском сказал, что ему могут выдать китайскую "грин-карту", говорится в сообщении на сайте Госсовета КНР по итогам встречи.
Ли Кэцян встретился с Илоном Маском в среду после церемонии официального запуска строительства завода Tesla в Шанхае.
"Я надеюсь сделать шанхайский завод Tesla образцом для всего мира. Я очень сильно люблю Китай и готов чаще приезжать сюда", — сказал Маск.
Ли Кэцян, в свою очередь, отметил, что "если вы действительно придерживаетесь такого взгляда, то мы могли бы предоставить вам постоянный вид на жительство иностранного гражданина". "Большое спасибо", — ответил глава Tesla.
Как ранее заявил Маск, завершение начальной стадии строительства ожидается текущим летом, старт производства электромобилей Model 3 — в конце года, при этом на полную мощность предприятие может выйти уже в следующем году.
Как в 2018 году сообщало издание "Жэньминь жибао", получить постоянный вид на жительство в Китае — крайне сложная задача для иностранцев, необходимо быть либо выдающимся человеком, к примеру, нобелевским лауреатом или звездой спорта, или же иметь другие крайне веские основания.
По состоянию на конец 2016 года власти Китая выдали лишь около 10 тысяч "грин-карт" с 2004 года, когда это впервые стало возможным. Первой иностранкой, которая была удостоена такой чести, была физик-ядерщик Джоан Хинтон, прожившая в Китае более 50 лет. Также китайский вид на жительство имеют лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Манделл, лауреаты Нобелевской премии по химии Курт Вютрих и Бернард Феринга, американский баскетболист Стефон Марбери.
Tesla планирует построить свой первый зарубежный завод в Шанхае с годовым объемом производства в 500 тысяч автомобилей, строительство завода, по предварительным данным, обойдется в 5 миллиардов долларов. Tesla ожидает, что предприятие недалеко от Шанхая начнет выпускать электрокары Model 3 к 2020 году.
Tesla в последнее время испытывает сложности на китайском рынке в связи с торговой войной КНР и США и введением китайской стороной новых таможенных пошлин на ввозимые из США автомобили. Продажи некогда крайне популярной здесь марки автомобиля за третий квартал этого года продемонстрировали значительное падение.
Последние новости
Индия нанесла неожиданный удар по американской экономике Франция нанесла удар по лучшим людям России Умер последний председатель Верховного Совета СССР
Комментарии
Наука и техника , Роберт Манделл , Госсовет КНР , Китай , Шанхай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко пригрозил России488
Стал известен исход скандала с визитом Рогозина в США4
Двое на одну: фельдшер обвинила врачей в изнасиловании107
Падающий спутник России попал в трансляцию матча по крикету17
Названа причина Тушинского потопа50
Видео
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
01:03
Лукашенко пригрозил России
Политика СНГ
01:28
Стал известен исход скандала с визитом Рогозина в США
В мире Наука и техника
00:39
Настоящая война: кто станет президентом Украины
В мире Украина
04:09
РПЦ осталась без Исаакиевского собора
Общество
00:28
«Трамп уйдет и из этой страны?»
Ближний Восток Статьи
04:29
Названа причина Тушинского потопа
Происшествия Новости Москвы
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение