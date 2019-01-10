Instagram разрешил публиковать пост через несколько аккаунтов

Пользователи Instagram получили возможность публикации одного поста сразу через несколько аккаунтов. Новая функция в скором времени появится у всех владельцев «яблочных» устройств.

Мультипубликация становится доступна при завершении оформлении поста: выбрав пункт Post to Other Accounts, пользователь может отметить, в каких других своих аккаунтах он хочет опубликовать сообщение. Нововведение будет особенно полезным для брендов или компаний, у которых имеется несколько профилей для разной аудитории.

Команда пока не раскрывает, появится ли возможность публикации одного поста сразу через несколько аккаунтов на Android. Тем не менее сейчас для этой мобильной операционной системы разработчики готовят другое новшество — ярлык импорта фотографий из Google Фото на Android будет доступен на экране выбора изображений.