Запуск российского модуля «Наука» к МКС перенесен с 2019 на 2020 год

Дмитрий Рогозин. Запуск российского многофункционального лабораторного модуля "Наука" к Международной космической станции запланирован на 2020 год, сообщил глава "Роскосмоса"

Ранее официально сообщалось, что запуск запланирован на конец 2019 года. Источник РИА Новости на космодроме "Байконур" сообщал о переносе запуска на начало 2020 года.

"Мы планируем в начале 2020 года отправить туда многофункциональный лабораторный модуль, который расширит площадь рабочего места на российском сегменте, а потом еще два модуля в 2022-м — стыковочный и энергетический", — сказал Рогозин в интервью РБК.

К строительству модуля "Наука" приступили еще в 1995 году, первоначально планировалось отправить его на МКС как дублер "Зари". Старт неоднократно откладывался, и в декабре 2013 года "Науку" отправили в Центр Хруничева из-за обнаруженного засора в двигательной системе. Работы над модулем совместно ведут Центр Хруничева и РКК "Энергия"

Стартовая масса модуля превышает 20 тонн, при этом в нем можно разместить до трех тонн научной аппаратуры. Кроме того, модуль должен предоставить порт для стыковки кораблей "Союз" и "Прогресс", обеспечивать перекачку топлива из баков "Прогресса" на МКС, управлять ориентацией станции по крену с помощью собственных двигателей, а также вырабатывать кислород на шесть человек.