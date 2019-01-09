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Скандал на похоронах Криса Кельми
Скандал на похоронах Криса Кельми

Ученые смоделировали убившее динозавров цунами 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Группа американских ученых смоделировала последствия цунами, образовавшегося более 65 миллионов лет назад в результате падения астероида «Чиксулуб». Катастрофа привела к вымиранию динозавров. Об этом сообщила газета «Известия».
По версии ученых, падение астероида диаметром около 14 километров вызвало цунами. Его высота составила почти 1,5 километра в Мексиканском заливе. А волна оказалась настолько сильной, что обошла весь мир несколько раз прежде, чем ее скорость в 143 километра в час потеряла свою мощность.
При этом в южной части Тихого океана и Северной Атлантике волны достигали высоты 14 метров, в северной части Тихого океана — четыре метра.
Ученые также предположили, что падение астероида спровоцировало выброс в атмосферу огромного количества горячих камней и пыли. Это привело к лесным пожарам, в результате которых планета осталась без солнечного света, и наступила «ядерная зима». Созданные условия стали причиной гибели динозавров.
На кадрах, опубликованного на YouTube видео, изображена модель, демонстрирующая последствия падения астероида в течение 10 минут. Падение небесного тела привело к образованию кратера глубиной около 1,5 километра.
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