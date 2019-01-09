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Стали известны новые подробности об астроиде Рюгу 

Ридус + ещё 2 6 часов назад
Фото: Wikipedia
Руководители миссии «Хаябуса-2», в ходе которой космическая межпланетная станция изучает Рюгу, сообщили новые данные об астероиде.
Аппарат выяснил не только состав поверхности астероида, но и его массу. Также зонд «Хаябуса-2» построил карту распределения силы тяжести на поверхности Рюгу.
Напомним, что Рюгу — это углеродистый астероид, открытый 10 мая 1999 года. Астрономы определили, что он похож по составу с углеродистыми метеоритами, которые падали на Землю ранее. В них ученые находили различные органические соединения, а также воду, что натолкнуло исследователей на мысль, как возникла жизнь на нашей планете.
Межпланетную станцию запустили в конце 2014 года и спустя четыре года она приблизилась к астероиду и вышла на стабильную орбиту вокруг него.
Миссия «Хаябуса-2» продлится всего 1,5 года, и за это время станция должна собрать все необходимую информацию об астроиде.
В ночь с 20 на 21 сентября космический аппарат «Хаябуса-2» спустил на поверхность астероида Рюгу два маленьких ровера-прыгуна. Аппараты должны исследовать поверхность астероида с помощью современного бортового оборудования.
Первые исследования показали, что Рюгу усыпан небольшими скалами и валунами различных форм и размеров и почти лишен мелкой космической пыли, которая часто встречается на астероидах и других космических телах.
Примерно в это же время станция провела гравитационный эксперимент, в рамках которого она перешла со своей орбиты и снизилась в свободном падении на 851 метр, после чего вернулась на свою орбиту.
Эти действия помогли определить массу астероида, которая составляет примерно 450 миллионов тонн. Форма Рюгу давно известна ученым, поэтому было легко определить плотность астероида и построить карту распределения ускорения свободного падения на поверхности Рюгу.
Полученные данные будут использоваться в ходе операций по снижению и заборам грунта с поверхности астероида. Изучение Рюгу крайне важно для ученых, так как эти данные помогут узнать больше о зарождении Солнечной системы, а также о появлении жизни на Земле.
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