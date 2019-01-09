Ученые смоделировали убившее динозавров цунами

Американские ученые воссоздали модель масштабного цунами, возникшего после падения астероида «Чиксулуб» и приведшего к вымиранию динозавров.

Портал приводит данные исследования, согласно которому падение астероида диаметром около 14 километров могло вызвать цунами высотой почти 1,5 километра в Мексиканском заливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал LiveScience.

Цунами вызвало ударные волны и выброс в атмосферу огромного количества горящих камней и пыли, что спровоцировало лесные пожары и на долгое время оставило планету без солнечного света.

Ученые предположили, что астероид упал на мелководье в Мексиканском заливе, и создали модель, демонстрирующую происходящее следующие 10 минут. Также они создали модель, показывающую, как цунами распространилось по планете.

Моделирование позволило установить, что в Мексиканском заливе волна двигалась со скоростью 143 километра в час, и в течение первых суток накрыла всю Атлантику. Первая волна достигала высоты почти 1,5 километра, а в южной части Тихого океана и Северной Атлантике волны достигали высоты 14 метров. В Мексиканском заливе их высота достигала от 20 метров до 100 метров.

Ученые сравнили силу этого цунами с катастрофой в Индийском океане в 2004 году, когда погибли 225 тыс. человек.

«За первые семь часов обоих цунами воздействие цунами «Чиксулуб» было в 2,5 тыс. — 29 тыс. раз сильнее по энергии, чем цунами в Индийском океане в 2004 году», — говорится в исследовании.

В декабре в Ульяновской области найдены останки крупного четвероногого динозавра, по мнению палеонтологов, это может означать, что эволюция титанозавров проходила не только в Южной Америке, но и на территории будущей Евразии и Северной Америки.

В июне в Китае обнаружены окаменелые следы лап динозавров, возраст которых составляет 120 млн лет.