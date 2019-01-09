Нашествие медуз: рост популяции таит в себе опасность

Медузам, которые существуют на планете уже более 500 млн лет, в ближайшее время опасность исчезновения не грозит. Число этих бесхребетных и бескровных существ постоянно увеличивается, что приводит к серьезным нарушениям в инфраструктуре некоторых стран, отмечают учёные.

Исследователи установили, что медузы более активно размножаются в более загрязненных и теплых водах океана. И это легко объясняется, поскольку эти древние морские жители являются самыми неприхотливыми существами. Они способны приспособиться ко многим изменяющимся условиям. Этим и объясняется их долгожительство на планете. При этом увеличение их популяции совсем не безобидно.

Как пишет издание Naked Science, от нашествия медуз пострадали электростанции в Японии, США, Швеции, Израиле. Так, недавно на Филиппинах произошло отключение энергии — огромное количество медуз попали в систему электростанции. В Намибии из-за количества медуз резко сократилось количество рыбы. Соответственно стали голодать тюлени и птицы. Сильно размножились гигантские медузы Nomura (Nemopilema nomurai). Двухметровые и 200-килограммовые существа раньше встречались раз в 30 лет, а теперь моряки их видят ежегодно. Гигантские медузы легко могут перевернуть 10-тонное судно, что и случилось в 2009 году.

По информации Всемирного фонда дикой природы, достаточно значительная часть мусора с суши попадает в океан. Загрязнение, которое способствует размножению медуз, должно заставить людей задуматься, считают учёные.

Ранее сообщалось о нашествии медуз на пляжах Австралии. Более 20 тысяч человек получили ожоги от физалий, десятки отдыхающих были доставлены в больницы. Число пострадавших от ожогов медуз в первую неделю нового года более чем в два раза превысило средний показатель за 10 лет.