Разве это наука? Индийские ученые высмеяли Эйнштейна

Древние индийцы знали о стволовых клетках, а теории Ньютона и Эйнштейна ошибочны, считают индийские ученые, посетившие Индийский научный конгресс. Организаторы конгресса в ужасе от таких заявлений и стараются всячески от них дистанцироваться.

Древние индийцы знали о стволовых клетках и проводили исследования в этой области, а Ньютон и Эйнштейн ошибались в своих расчетах — такие тезисы прозвучали в докладах на ежегодном заседании Индийского научного конгресса. Ведущие ученые страны поспешили откреститься от этих заявлений, сообщает новостная служба BBC.

Ассоциация Индийского научного конгресса существует более ста лет, в нее входят более 30 тыс. ученых, а на заседаниях выступают нобелевские лауреаты. Однако в последние годы в докладах стала то и дело вырисовываться мифологическая и религиозная составляющая, что серьезно беспокоит Ассоциацию и вызывает осуждение и насмешки со стороны других ученых.

В частности, в этом году глава одного из индийских институтов привел отрывок древнего текста как доказательство того, что древние индийцы исследовали стволовые клетки.

«От одной матери появилось сто кауравов (героев древнеиндийского эпоса «Махабхарата». — «Газета.Ru»), потому что использовались стволовые клетки», — заявил вице-канцлер Университета Андхры, профессор неорганической химии Нагешвар Рао.

Также он заявил, что демон из индуистского эпоса «Рамаяна» имел самолеты 24 различных типов и сеть посадочных полос на Цейлоне.

«Бог Вишну использовал управляемые ракеты, известные как чакра Вишну, и преследовал движущиеся цели», — добавил он.

Геолог Ашу Хосла отличился заявлением, что бог Брахма обнаружил динозавров и задокументировал их в индийских священных писаниях.

Хосла посвятил этому исследовательскую работу, которую и представил на Конгрессе.

Организаторы конгресса назвали такие высказывания на научном мероприятии «прискорбными».

«Мы не согласны с их взглядами и хотим дистанцироваться от таких заявлений, — подчеркнул Пременду Матур, генеральный секретарь Ассоциации. — Подобные высказывания со стороны ответственных людей вызывают опасения».

В Индии уже не первый раз звучат весьма странные с научной точки зрения заявления.

Так, в 2018 году министр образования Индии Сатьяпал Сингх предложил убрать теорию эволюции из школьной программы.

Сингх заявил, что не считает теорию эволюции научно достоверной. «С момента своего появления на Земле человек всегда был человеком, — сказал он. — Никто из наших предков не рассказывал, что видел, как обезьяна превратилась в человека. В учебную программу школ и колледжей необходимо внести изменения». Кроме того, отметил Сингх, он знает 10-15 ученых со всего мира, которые тоже считают теорию эволюции некорректной с научной точки зрения. Сам Сингх по образованию химик.

В ответ на заявление министра более двух тысяч индийских ученых подписали петицию, в которой назвали высказывания Сингха упрощенными, вводящими в заблуждение и «не имеющими никакого научного обоснования».

Он же годом ранее заявил, что самолеты впервые упоминались в индуистском эпосе «Рамаяна», а первый рабочий самолет создал индиец Шивкар Бабуджи Талпаде за восемь лет до братьев Райт.

В январе 2017 года министр здравоохранения штата Раджастхан заявил о важности понимания научного значения коровы, которая, по его словам, является единственным животным в мире, которое вдыхает и выдыхает кислород.

В 2014 году премьер-министр Нарендра Моди заявил на встрече с врачами и медицинскими работникам в больнице Мумбаи, что сюжет о боге мудрости и благополучия Ганеше, который имел голову слона и тело человека, свидетельствует о том, что в Древней Индии существовала косметическая хирургия.

В том же году законодатель Рамеш Похриял Нишанк заявил, что «наука — карлик по сравнению с астрологией». Он добавил, что астрология — «самая большая наука» и что Индия провела ядерные испытания более 100 тыс. лет назад.