Ошибка главы НАСА грозит разрывом диалога России и США по космосу

Дмитрия Рогозина в Визит главы Роскосмоса США не состоится. Об этом объявил директор НАСА Джим Брайденстайн, который ранее лично пригласил российского коллегу. Из Москвы последовала резкая реакция. В Роскосмосе не исключили выхода из некоторых совместных с США проектов. Кто виноват в возникшем конфликте и насколько серьезными могут быть последствия?

В воскресенье в Роскосмосе жестко отреагировали на слова директора НАСА Джима Брайденстайна об отмене визита главы российской госкорпорации Дмитрия Рогозина в США. Брайденстайн сослался на позицию американских сенаторов, которые высказались против приезда российского чиновника. С 2014 года Рогозин находится в санкционном списке США. Однако тот же Брайденстайн ранее утверждал, что администрация президента США Дональда Трампа решила временно снять с Рогозина ограничения на въезд.

В госкорпорации сочли странным, что директор НАСА сообщил об отмене визита через СМИ, а не напрямую.

«Более того, мы считаем, что Джим Брайденстайн мог связаться с главой Роскосмоса лично с учетом тех заявлений, которые звучали в октябре в ходе его визита в Москву», — заявил официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.

В госкорпорации добавили, что ждут разъяснений от американских коллег. Устименко подчеркнул, что «пока даже формальных уведомлений об отмене визита по-прежнему не поступало». В рамках визита должно было состояться обсуждение проекта окололунной станции, однако теперь в России не исключили выхода из этих переговоров.

Приезд Рогозина планировался как визит вежливости. Руководитель НАСА впервые побывал в России 10 октября прошлого года. На следующий день вместе с Рогозиным Брайденстайн наблюдал на «Байконуре» за запуском ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». Во время полета возникла нештатная ситуация с носителем. Экипаж был вынужден перейти в режим баллистического спуска. На борту корабля, направившегося к Международной космической станции (МКС), были российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг. Они благополучно приземлились.

По мнению американских сенаторов, Рогозин причастен к возникновению кризиса на Украине . Фигурантам санкционных списков запрещен въезд в США и страны ЕС . На территории этих государств заморожены их банковские счета.

Решение НАСА отменить визит Рогозина сочли угрозой для нескольких космических проектов. Зампред Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый не исключает срыв совместной научной миссии на Венеру. По его словам, проект предполагает создание Россией посадочной станции (сейчас называется «Венера-Д», где «Д» означает «долгоживущая»), а США, как ожидалось, дополнят его различными исследованиями и, возможно, малым космическим аппаратом.

Эту работу планировалось поддерживать в течение пяти лет, начиная с 2014 года. «Эти пять лет уже фактически прошли, сейчас есть развилка: либо работа продолжается, либо эта миссия остается бумажным исследованием», — сказал Зеленый, добавив, что критическая точка в решении данного вопроса наступит весной.

Зеленый подчеркнул, что «мы подготовили все материалы для этого визита, надеялись, что этот разговор продолжится и в полном масштабе состоится, но теперь будущее миссии неизвестно».

В свою очередь президент Российской академии космонавтики имени Циолковского Игорь Бармин признался, что все, кто занимается космонавтикой десятки лет, восприняли отмену визита «с большим разочарованием». «Печально, что руководство НАСА находится под давлением явно русофобских кругов руководства Конгресса Соединенных Штатов», — сказал Бармин.

По его словам, встреча могла привести к ряду договоренностей в области дальнейшего использования космического пространства в интересах всего человечества.

В самом Роскосмосе не исключили выход из переговоров с НАСА об участии в создании окололунной станции Deep Space Gateway. Как рассказал источник в ракетно-космической отрасли, «эта ситуация может негативно сказаться на переговорах об участии в создании окололунной станции и в проведении совместных научных исследований на борту Международной космической станции, вплоть до отмены уже достигнутых договоренностей».

Россия согласилась участвовать в этом проекте только на равноправных началах. Соответствующие переговоры должны были пройти в ходе визита главы «Роскосмоса» в США. Ранее американцы приветствовали создании Россией транспортной системы для полетов к Луне и системы пилотируемой посадки на поверхность с этой станции.

Согласно планам, создание Deep Space Gateway на орбите Луны должно начаться с 2024 года. Как говорил предшественник Рогозина на посту главы Роскосмоса Игорь Комаров , к проекту могут присоединиться Китай, Индия и другие страны БРИКС . На первом этапе планируется построить орбитальную часть с перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024–2026 году.

Ведущие мировые космические агентства планируют унифицировать стандарты кораблей и систем для создания этой станции. Не исключено, что Россия построит от одного до трех модулей, в том числе и жилой, и разработает стандарты унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, а также задействует для вывода конструкций на окололунную орбиту создаваемую новую ракету-носитель сверхтяжелого класса.

Таким образом, в «Роскосмосе» явно рассчитывали использовать визит своего руководителя с максимальной пользой, обсудить актуальные проекты. Впрочем, не все придерживаются мнения, что срыв поездки угрожает сотрудничеству по освоению космоса.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев назвал эпизод вокруг главы Роскосмоса «неприятным для всех сторон». Однако, подчеркнул он, заметного влияния на дальнейшие планы этот казус вряд ли окажет. Как пояснил эксперт, сотрудничество по крупным проектам расписано на годы вперед. Это касается, например, совместного использования МКС.

«Сотрудничество по МКС рассчитано до 2024 года. Все записано в документах. Менять их никто не будет. Это очень напряженно с технической и с экономической точки зрения. Сейчас рассматривается продление соглашений по МКС до 2028 года. Такое продление объективно весьма выгодно как Соединенным Штатам, так и России. Нам даже больше», — сказал Моисеев газете ВЗГЛЯД, добавив, что в Америке есть противники такого продления, но в целом руководители космической американской отрасли разделяют мнение о том, что такое сотрудничество выгодно.

Что касается сотрудничества сторон по созданию окололунной станции Deep Space Gateway, то на данном этапе концепция самого проекта постоянно меняется. «По этой станции работают совместные группы. И сколько-нибудь серьезное участие России в этой станции проблематично само по себе. Так что эпизод с Рогозиным ничего не добавит и не прибавит к этой ситуации», — уверен эксперт.

Аналогично складывается ситуация вокруг совместной российско-американской научной миссии на Венеру. Поэтому Моисеев не разделяет опасений Зеленого.

«Все эти проекты потребуют годы. Лунная станция появится в лучшем случае через пять лет. А миссия на Венеру — гораздо позже. Когда дойдет до практической реализации данных проектов, то все забудут, что когда-то Рогозина не пустили в США», — прогнозирует эксперт.

Сам инцидент, отметил Моисеев, произошел по вине НАСА — не нужно было объявлять о визите до согласований всех деталей поездки.