«Юйту-2» проехал первые метры по поверхности Луны

Луноход «Юйту-2» (дословно «Нефритовый кролик 2») прибывшиий вчера на Луну с китайским аппаратом «Чанъэ-4», проехал сегодня первые метры.

«Это маленький шажок для лунохода, но огромный прыжок для китайской нации», — использовал парафраз знаменитых слов Нила Армстронга главный конструктор Китайской программы по освоению Луны У Вэйжэнь, общаясь с прессой. Его коллега, создатель лунохода Шень Чжэньжун, также отметил, что поверхность под колесами «Юйту-2» «мягкая» и поездка по ней «напоминает прогулку по снегу».

Камера «Чанъэ-4» прислала снимок первых следов, оставленных «Юйту-2» на поверхности обратной стороны Луны. Шестиколесный луноход габаритами 1,5 х 1 х 1 метр и массой 140 килограмм и имеет две системы энергообеспечения: от солнечных батарей и от радиоизотопного-термоэлектрического генератора, который позволит ему продолжать работать даже в ночное время.

«Юйту-2» — номинальный «брат-близнец» предыдущего китайского марсохода, «Юйту-1», который хотя и смог пройти лишь 150 метров по поверхности Луны, отработал на спутнике дольше всех других луноходов на всю историю космонавтики, 2 года и 7 месяцев, при номинальном сроке службы 3 месяца.