Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия еще на шаг приблизится к созданию плазменного двигателя 

Вести.Ru + ещё 6
Фото: © РИА Новости / Павел Комаров
В Институте ядерной физики сибирского отделения РАН в январе начинают новую серию экспериментов по удержанию ядерной плазмы.
Испытания будут проводиться на новейшей установке СМОЛА (Спиральная Магнитная Открытая ЛовушкА), запущенной в конце 2018 года.
Эта плазменная ловушка позволит протестировать принципиально новую технологию улучшенного удержания плазмы в линейных магнитных системах, что приблизит ученых к созданию термоядерного реактора, передает РИА Новости. В числе задач, на которые ориентирована СМОЛА — создание прототипа космического двигателя. Первые эксперименты подтверждают: это возможно.
На установке, которая является демонстратором технологий, уже удалось получить плазму температурой в 100 тысяч градусов. Полученная плазма обладает также плотностью, достаточно большой для того, чтобы использоваться в ракетном двигателе.
В термоядерном двигателе потоки плазмы ускоряются с помощью магнитного поля, придающего им вращение. Плазма в таком поле либо тормозится, либо ускоряется, и таким образом создается реактивная тяга.
Вести.Ru: последние новости
Китайские ученые спасут россиян от похмелья Китайский "Чанъэ-4" готовится к посадке на обратную сторону Луны Космонавт Кононенко остался без новогодних подарков
Комментарии3
Наука и техника , РАН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кличко рассказали о «пьяном Порошенко под столом»32
Новогоднее обращение Путина сочли дерзким210
NASA зовет Рогозина в США, несмотря на критику властей1
Родители спасенного младенца сделали заявление427
Припомнили Крым? Лайму выкинули из «голубых огоньков»329
Видео
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
00:38
Появилось видео спасения жильца дома в Магнитогорске
Происшествия
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:22
Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:13
Первая после Путина: Лобода стала главной звездой России
Шоу-бизнес Статьи
00:32
Под завалами в Магнитогорске услышали плач
Происшествия
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
01:18
Абэ назвал условие передачи части Курил Японии
Азия В мире
01:33
Обрушение моста в Парке Горького: рассказ очевидца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение