Россия еще на шаг приблизится к созданию плазменного двигателя

В Институте ядерной физики сибирского отделения РАН в январе начинают новую серию экспериментов по удержанию ядерной плазмы.

Испытания будут проводиться на новейшей установке СМОЛА (Спиральная Магнитная Открытая ЛовушкА), запущенной в конце 2018 года.

Эта плазменная ловушка позволит протестировать принципиально новую технологию улучшенного удержания плазмы в линейных магнитных системах, что приблизит ученых к созданию термоядерного реактора, передает РИА Новости . В числе задач, на которые ориентирована СМОЛА — создание прототипа космического двигателя. Первые эксперименты подтверждают: это возможно.

На установке, которая является демонстратором технологий, уже удалось получить плазму температурой в 100 тысяч градусов. Полученная плазма обладает также плотностью, достаточно большой для того, чтобы использоваться в ракетном двигателе.

В термоядерном двигателе потоки плазмы ускоряются с помощью магнитного поля, придающего им вращение. Плазма в таком поле либо тормозится, либо ускоряется, и таким образом создается реактивная тяга.