Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зонд New Horizon впервые разглядел астероид Ультима Туле 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: NASA
Космический зонд NASA New Horizon прислал на Землю первые снимки астероида Ultima Thule. Маневр вошел в историю, как самый дальний пролет рукотворного аппарата мимо космического тела — он был совершен в так называемом Поясе Койпера, лежащем далеко за орбитой Плутона.
Находится астероид на расстоянии 6,4 млрд километров от Земли, радиосигнал от него идет 6 часов 8 минут. Этот астероид не являлся изначальной целью зонда New Horizons, запущенного еще в 2006 году. В 2015 году он достиг своей главной цели — Плутона и сделал множество открытий, связанных с этой карликовой планетой и ее спутником.
После этого, учтя имеющиеся на борту запасы топлива, ученые направили зонд вглубь Пояса Койпера, к ранее выбранному астероиду.
Газета.Ru: последние новости
Астрономы рассказали о планетах с "неправильной" орбитой Спутник вышел на орбиту астероида Бенну в 6,4 млрд км от Земли Источник назвал дату запуска "Союза" с Куру
Наука и техника , Технологии , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Увеличилось число погибших в Магнитогорске18
Станут японцами: решена судьба жителей Курил1752
«Недалек умом»: Мягков резко ответил митрополиту663
Родители спасенного младенца сделали заявление246
В РФ высказались о передаче островов Японии55
Видео
09:37
Путин призвал россиян раскрыть сердца
Общество
00:19
Стало известно, что спасло младенца в Магнитогорске
Происшествия
00:38
Появилось видео спасения жильца дома в Магнитогорске
Происшествия
00:32
Путин дал поручение после ЧП в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:22
Путин прибыл к месту трагедии в Магнитогорске
Политика Происшествия
00:13
Первая после Путина: Лобода стала главной звездой России
Шоу-бизнес Статьи
00:32
Под завалами в Магнитогорске услышали плач
Происшествия
01:59
Россия и Турция договорились по Сирии
Политика
01:18
Абэ назвал условие передачи части Курил Японии
Азия В мире
01:33
Обрушение моста в Парке Горького: рассказ очевидца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение