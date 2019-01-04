Исследование Луны поможет разгадать загадки Земли

Китайский зонд "Чанъэ-4" первым в истории человечества успешно совершил посадку на обратной стороне Луны. Этот запуск — часть космической программы, на которую страна тратит 8 миллиардов долларов в год. Почему в Пекине готовы вкладывать такие суммы в освоение космоса и в чем особенность конкретно этой миссии?

"В истории исследования Луны человечеством в четверг открыта новая страница", — написали утром китайские журналисты, и поспорить с ними в научных кругах желающих не нашлось.

Первый рукотворный аппарат прилунился на обратной стороне спутника 3 января в 5:26 по московскому времени, а в 6:40 он передал первую фотографию с поверхности.

Главный разработчик китайской программы исследования Луны Ву Вейрен отмечает:

"Полет к спутнику Земли был мечтой всего китайского народа на протяжении сотен лет. Мы мечтали познакомиться там с богиней Луны, в которую верим. То, что произошло сейчас, показывает, что мы не зря возлагали на эту миссию надежды и, наконец, реализовали свою мечту".

Модуль "Чанъэ-4" доставили на кромку кратера Карман части крупнейшего лунного бассейна Южный полюс-Эйткен. На борту видеокамеры, в том числе, для трехмерной съемки, дозиметр, анализатор солнечного ветра и сигналов из космоса, радар, спектрометр. А еще маленькая фабрика по выработке кислорода в виде личинок шелкопряда и семян картофеля. От того, как у них получится наладить производство, зависит будущее лунных баз. Но это перспектива дальняя, сначала ученые надеются узнать побольше о самом спутнике.

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга, популяризатор науки Владимир Сурдин поясняет:

"Мы помним, что на видимой стороне Луны несколько крупных морей. Кора Луны пробивалась крупными метеоритами, и оттуда выплескивался жидкий горячий камень, вулканическая лава. На обратной стороне Луны морей нет. Почему? Мы отчасти это понимаем — потому что кора там очень толстая, и не так-то легко ее было пробить. Но почему она толстая? Почему две половинки Луны так сильно отличаются друг от друга? Пока это загадка. А разгадывая загадки Луны, мы кое-что узнаем и о жизни нашей планеты".

Загадочная кора Луны образовалась почти 4,5 миллиарда лет назад. На Земле породы тех времен давно ушли глубоко в мантию, и исследовать их невозможно. То есть, анализ, в том числе, обратной стороны Луны, даст больше данных о рождении не только спутника, но и самой планеты. Или, например, времени накопления на ней критической массы кислорода для зарождения жизни.

В общем, интересно, но до сих пор не получалось. Причина — в геометрии. Прежде, чем доставить за Луну космолет, туда нужно отправить команду с управляющего компьютера на Земле. А радиосигнал упорно распространяется по прямой. Так что ученым еще до исследователя пришлось запускать спутник-провожатый, который завис на орбите и стал чем-то вроде зеркала для китайского радиосигнала.

Главный конструктор зонда "Чанъэ-4" Сунь Цзэчжоу рассказал:

"Мы понимали, что посадка на обратной стороне Луны будет трудной. Для ее реализации нужно использовать специальную связь, без связи невозможна координация действий на обратной стороне Луны с Земли. Вот почему попыток попасть на обратную сторону никто не предпринимал".

На самом деле, все не совсем так. Еще в 90-е годы и Россия, и США разрабатывали программы посадки примерно в ту же точку. Первые модели поверхности и лунного грунта для китайских миссий тоже разрабатывали наши ученые. А еще на "Чанъэ-4" есть русская ядерная батарейка. Радиоизотопный источник энергии — один из ключевых элементов модуля. Ведь чем дольше он проработает, тем больше данных соберет.

"Нами поставлены в самые сжатые сроки по просьбе китайской стороны РИТЭГи тепловые генераторы. Росатом уже на обратной стороне Луны! Да, в данном случае вместе с китайскими партнерами. Хотя с Роскосмосом у нас идет большая совместная работа, и есть очень большие планы на дальнейшее ее развитие", — отмечает генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

О подробностях, в том числе, космической миссии Росатома можно будет узнать из большого интервью, которое Алексей Лихачев дал телеканалу "Россия 24". Чем ответит Роскосмос, тоже известно: по планам, станция "Луна-27" должна сесть на спутник Земли по той же схеме, но только в 2023 году.