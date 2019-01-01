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Ученые доказали бесполезность фразы «Не бери в голову» 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: Синицын Михаил/РГ
Намеренно забыть о чем-то гораздо сложнее, чем запомнить что-то. Об этом говорится в недавнем исследовании ученых факультета психологии Московского государственного университета. Эксперимент фактически доказал бесполезность популярной фразы "Не бери в голову".
Как сообщили в пресс-службе вуза, психологи МГУ с коллегой из Германии провели эксперимент с участием студентов. Участникам давали карточки с 12 парами слов: одно было на русском языке, второе — на вымышленном. Одни из них организаторы теста предложили запомнить, другие — забыть.
Студентов проверяли через 45 минут после эксперимента, через месяц и через год. Поначалу испытуемые лучше повторяли слова из категории "Запомнить" и хуже — из категории "Забыть". А вот через год участники исследования одинаково хорошо помнили слова обеих категорий. "Любая попытка управлять своей памятью (запомнить или забыть — не важно) связана с усилением следа памяти", — констатировала ведущий автор исследования, профессор кафедры общей психологии МГУ Вероника Нуркова.
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Наука и техника , Наука , МГУ , Германия
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