В Сеть «утекли» фотографии нового смартфона от Nokia

Пользователи не оценили дизайн фотокамеры, которой оснащена новинка от Nokia.

В Сеть «утекли» фотографии нового мобильного телефона от Nokia. Изображение новинки на своей странице в Twitter разместил Эван Бласс. Официальный рендер смартфона Nokia 9 вызвал неоднозначную реакцию у пользователей.

Nokia 9 PureView "Beholder. " HNY pic.twitter.com/x4Kh3anP46— Evan Blass (@evleaks) 31 декабря 2018 г. Больше всего вопросов у них возникло к пентакамере, которой оснащен гаджет. Светодиодная фотоспышка из пяти модулей расположена по кругу. Пользователи, которые уже оставили многочисленные отзывы под фотографией смартфона, сравнили основную камеру телефона с сетчатыми органами зрения насекомых.

По их мнению телефон может вызвать панику у людей страдающих трипофобией — иррациональным страхом перед скоплением отверстий, кругов или пузырьков.

Между тем, сообщается, что камера создается в сотрудничестве с Carl Zeiss. Сканер отпечатка пальца, который разместился на задней поверхности смартфона или под экранов позаимствован у китайских разработчиков.