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В Сеть «утекли» фотографии нового смартфона от Nokia 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: Reuters
Пользователи не оценили дизайн фотокамеры, которой оснащена новинка от Nokia.
В Сеть «утекли» фотографии нового мобильного телефона от Nokia. Изображение новинки на своей странице в Twitter разместил Эван Бласс. Официальный рендер смартфона Nokia 9 вызвал неоднозначную реакцию у пользователей.
Больше всего вопросов у них возникло к пентакамере, которой оснащен гаджет. Светодиодная фотоспышка из пяти модулей расположена по кругу. Пользователи, которые уже оставили многочисленные отзывы под фотографией смартфона, сравнили основную камеру телефона с сетчатыми органами зрения насекомых.
По их мнению телефон может вызвать панику у людей страдающих трипофобией — иррациональным страхом перед скоплением отверстий, кругов или пузырьков.
Между тем, сообщается, что камера создается в сотрудничестве с Carl Zeiss. Сканер отпечатка пальца, который разместился на задней поверхности смартфона или под экранов позаимствован у китайских разработчиков.
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Наука и техника , Гаджеты
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