Российских научных оранжерей на МКС больше не будет

Ученые Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН после гибели научной оранжереи "Лада-2" на космическом грузовике "Прогресс МС-04" в 2016 году больше не планируют создавать новые оранжереи для Международной космической станции. Об этом журналистам рассказал замдиректора ИМБП РАН Владимир Сычев

"К сожалению, модифицированная оранжерея "Лада", которую мы делали, погибла с "Прогрессом". Восстановить ее у нас нет на сегодняшний день никаких ресурсов. Разрабатывать новое оранжерейное устройство — это минимум пять лет, а то и больше. Поэтому строить для МКС новую оранжерею нет никакого смысла, потому что мы можем оказаться готовы, когда станция прекратит свое существование", — сказал он.

С другой стороны, отметил ученый, в РКК "Энергия" разрабатывается витаминная космическая оранжерея "Витацикл-Т". На ней предполагается выращивать морковь. "Это попытка сделать штатную оранжерею, но работа идет с кучей проблем. Поэтому перспективы с оранжереями не очень хорошие", — заключил Сычев.

При этом оранжерея сейчас функционирует на американском сегменте МКС. По словам замдиректора ИМБП Олега Котова, коллеги из NASA предлагают использовать ее в российских экспериментах. В связи с приближением окончания срока эксплуатации МКС, сейчас активно используется подход предоставления оборудования иностранным партнерам для проведения экспериментов.

"Все партнеры понимают, что мы приближаемся к окончанию цикла функционирования МКС… Поэтому родилась такая мысль — давайте мы положим все оборудование, которое есть на станции, и скажем, используйте его, если оно вам подходит", — сказал Котов.

Авария космического грузовика произошла 1 декабря 2016 года, когда на орбиту не удалось вывести "Прогресс МС-04", запущенный с космодрома Байконур. На нем на МКС планировалось доставить оранжерею, предназначавшуюся для российского сегмента станции. С ее помощью космонавты должны были выращивать сладкий перец, а также пшеницу и салат.