Космонавт Кононенко остался без новогодних подарков

Российский космонавт Олег Кононенко, который находится на Международной космической станции, остался без новогодних подарков. Как рассказала специалист по психологической поддержке космонавтов Института медико-биологических проблем РАН Лилия Шуева, посылка разбилась вместе с кораблем "Союз МС-10" в октябре.

"Все новогодние подарки для космонавтов в этом году, к сожалению, разбились: мы посылали подарки с Алексеем Овчининым, но "Союз МС-10" потерпел аварию", — сказала она ТАСС.

Посылка была большая. В ней лежал сапожок с любимыми конфетами космонавтов, а также ягоды, орешки, кетчуп и горчица. "Хочется им на орбите нормальной еды", — сказала психолог.

Родные и психологи очень внимательно подходят к выбору подарков для космонавтов. На МКС очень ценятся подарки, сделанные своими руками: игрушки, фотоколлажи, именные сувенирные медали и фильмы, которые сняли друзья космонавтов. Конфеты покупают на кондитерской фабрике, чтобы они были свежими, так как пройдет еще много времени, пока космонавты их получат.

Встречать Новый год на борту МКС будут россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн и канадец Давид Сен-Жак.

11 октября с космодрома Байконур стартовала российская ракета-носитель "Союз-ФГ". Она должна была доставить на МКС Алексея Овчинина и Ника Хейга. Авария произошла на взлете. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Причиной аварии стала нештатная работа датчика разделения первой и второй ступеней.