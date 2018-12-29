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Источник рассказал о планах по запуску «Союзов» с космодрома Куру 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: ESA/ S. Corvaja
Российские ракеты-носители "Союз-СТ" дважды стартуют с космодрома Куру во Французской Гвиане в первом квартале 2019 года, сообщил РИА Новости в субботу источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, специалисты НПО имени Лавочкина прибудут на космодром в середине января и начнут готовить разгонный блок "Фрегат" к заправке компонентами топлива и установке на нем ферменной конструкции для размещения спутников OneWeb. "В конце января к ним должны присоединиться специалисты РКЦ "Прогресс", которые проведут расконсервацию, сборку и испытания ракеты-носителя "Союз-СТ", и специалисты ЦЭНКИ, на которых возложены функции подготовки наземной космической инфраструктуры", — уточнил источник.
Ранее сообщалось, что в июне 2015 года "Роскосмос" подписал с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с космодромов Куру (Французская Гвиана), Байконур и Восточный. Задача аппаратов, производимых европейской компанией Airbus Defence and Space, предоставить недорогой высокоскоростной доступ в интернет.
В 2013-2018 годах с помощью четырех ракет "Союз-СТ" с космодрома Куру на орбиту были выведены 16 британских спутников связи O3b, предназначенных для недорогого высокоскоростного доступа в интернет. Они были построены европейской компанией Thales Alenia Space по заказу британской компании O3b Networks — 100% "дочки" европейского спутникового оператора SES.
С октября 2011 года по настоящее время с космодрома Куру выполнены 20 пусков российских ракет-носителей "Союз-СТ". При этом один из пусков в августе 2014 года завершился выведением двух европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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Наука и техника , Arianespace , Роскосмос , Thales Alenia Space , РКЦ "Прогресс" , ЦЭНКИ , НПО им. С.А. Лавочкина , OneWeb , Airbus , РИА Новости
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