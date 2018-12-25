Названы затраты на автономный интернет в РФ

Специалисты рабочей группы «Связь и IT» Экспертного совета при Правительстве РФ готовят отзыв на проект закона о «суверенном рунете», сообщает «Коммерсант». Они полагают, что возможное одобрение инициативы приведёт к многомиллиардным затратам, расширит полномочия Роскомнадзора и несёт за собой «неприемлемые коррупционные риски».

По оценкам экспертов, деньги понадобятся в первую очередь на переоборудование и расширение штата Роскомнадзора — около 25 миллиардов рублей. Кроме того, в случае нарушения работы сети понадобятся компенсации операторам связи. Специалисты считают, что сумма может достигать 10 процентов от объёма рынка — около 134 млрд рублей в год.

Эксперты отмечают, что законопроект предполагает существенное расширение полномочий Роскомнадзора, что в какой-то степени противоречит действующему законодательству. Планируется наделить ведомство «правом издавать акты, содержащие требования к сетям связи».

Кроме того, операторам связи предлагают передать регулятору полную схему сети и маршрутизации трафика. По словам экспертов, сделать это невозможно, поскольку сеть постоянно обновляется.

Если Роскомнадзор сосредоточит в вышеназванные функции, по словам специалистов рабочей группы, это неизбежно приведёт к «неприемлемым коррупционным рискам».

Эксперты рабочей группы не увидели в проекте указание конкретных угроз и попросили инициаторов конкретнее сформулировать цель поправок, а также получить заключение правительства о бюджетных тратах.