Космонавт заявил о просверленной изнутри дыре в «Союзе»

Такое заявление космонавт сделал в ходе пресс-конференции, прошедшей 24 декабря. При каких именно обстоятельствах было просверлено отверстие, пока неизвестно. Прокопьев заявил, что на этот вопрос ответят следователи.

Он подчеркнул, что почти вся информация об инциденте, которая ранее появлялась в интернете, не соответствует действительности. Также космонавт призвал не думать плохо об экипаже МКС.

Об утечке воздуха и падении давления на МКС стало известно 30 августа. Экипаж выявил микротрещину в бытовом отсеке «Союза», который был пристыкован к станции. Космонавты закрыли отверстие с помощью специального герметика.

Первоначально сообщалось, что отверстие могло появиться в результате попадания микрометеорита. Российские чиновники предположили, что отверстие просверлил дрелью один из космонавтов МКС, решивший устроить досрочное возвращение экипажа на Землю.

По другой версии, дыра в корпусе «Союза» могла появиться еще на Земле: рабочий мог заметить брак и скрыть его с помощью клея.

Командир экипажа МКС Эндрю Фейстел отверг версии о причастности космонавтов к инциденту.

Экипаж МКС вернулся на Землю 20 декабря. Космонавты привезли с собой образцы герметика, пластины микрометеоритной защиты и мазки с поверхности бытового отсека. Сам отсек с дырой сгорел в плотных слоях атмосферы при возвращении космонавтов на Землю.