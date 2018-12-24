В Роскосмосе заявили о «тяжелом» финансовом положении

Когда Овчинникова спросили, что он думает о финансовом состоянии Роскосмоса, первый замглавы ответил, что он расценивает его как "тяжелое".

"Во-первых, падают объемы по внешним контрактам. Во-вторых, не все так просто с исполнением контрактов внутренних В-третьих, произошло секвестирование финансирования госпрограмм", — сказал Овчинников.

Также он подчеркнул, что когда начал работу в Роскосмосе, то "не смог поверить" в большое количество проблем, существующих в компании. Овчинников резюмировал, что ему приходится каждый день "разбирать завалы".