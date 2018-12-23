Илон Маск оценил российский ракетный двигатель

Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск похвалил ракетный двигатель российского производства РД-180, использующийся на американской ракете-носители Atlas-5. По мнению предпринимателя, конструкция этого двигателя великолепна.
«Стыдно, что Boeing и Lockheed вынуждены использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна», — написал Маск в Twitter.
It’s embarrassing that Boeing/Lockheed need to use a Russian engine on Atlas, but that engine design is brilliant— Elon Musk (@elonmusk) 22 December 2018
РД-180 разработан НПО «Энергомаш», он был создан в середине 1990-х гг. на основе двигателя РД-170. В 1996 г. право на использование двигателя приобрела компания General Dynamics. Впервые РД-180 был использован 24 мая 2000 г. в качестве первой ступени ракеты Atlas.
Двигатель производится в России, продажа осуществляется совместным предприятием «Pratt & Whitney» и НПО «Энергомаш» — «РД-Амрос». С мая 2014 г. заключение новых контрактов приостановлено из-за иска SpaceX, поставки по старым контрактам продолжаются.