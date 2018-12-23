Илон Маск оценил российский ракетный двигатель

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Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным 

Ведомости + ещё 16 1 час назад
Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск похвалил ракетный двигатель российского производства РД-180, использующийся на американской ракете-носители Atlas-5. По мнению предпринимателя, конструкция этого двигателя великолепна.
«Стыдно, что Boeing и Lockheed вынуждены использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна», — написал Маск в Twitter.
РД-180 разработан НПО «Энергомаш», он был создан в середине 1990-х гг. на основе двигателя РД-170. В 1996 г. право на использование двигателя приобрела компания General Dynamics. Впервые РД-180 был использован 24 мая 2000 г. в качестве первой ступени ракеты Atlas.
Двигатель производится в России, продажа осуществляется совместным предприятием «Pratt & Whitney» и НПО «Энергомаш» — «РД-Амрос». С мая 2014 г. заключение новых контрактов приостановлено из-за иска SpaceX, поставки по старым контрактам продолжаются.
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Комментарии19
Наука и техника , Видео , Илон Маск , Pratt & Whitney , Boeing , SpaceX , НПО "Энергомаш"
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