Источник: вариант ракеты от Рогозина для полетов к Луне выбрали основным

Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что по его совместной с РКЦ "Прогресс" задумке, поставляемый в США двигатель РД-180 для ракет Atlas-5 будет использован на перспективной российской ракете, не уточнив, на какой именно. Глава "Прогресса" Дмитрий Баранов впоследствии пояснил, что в качестве одного из вариантов предлагается установить РД-180 на центральный блок сверхтяжелой ракеты. Речь идет о ракете грузоподъемностью 103 тонны, где центральный блок окружают шесть боковых с двигателями РД-171, о чем ранее рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации. В ракете планируется использовать двухступенчатую схему. Помимо этого, она должна будет включать разгонный блок и межорбитальный буксир для доставки космонавтов к Луне. Рогозин заявлял, что будет лично отвечать за успех проекта.

"Вопрос о параметрах ракеты-носителя сверхтяжелого класса вызвал активную дискуссию членов президиума научно-технического совета. В итоге в качестве базового было решено выбрать проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса под номером четыре, но уточнить проект на этапе эскизного проектирования. Речь идет о проекте РКЦ "Прогресс" с шестью боковыми блоками и центральным на базе ракетного двигателя РД-180», — сказал собеседник агентства.

По его словам, чуть меньше голосов получил проект, предложенный ракетно-космической корпорацией "Энергия" — ракеты с пяти боковыми блоками на двигателях РД-171 и центральным блоком также с РД-171.

Среди прочих у представителей ракетно-космической отрасли возник вопрос о способах сборки ракеты — крепить блоки вертикально, как обычно принято за рубежом, или горизонтально, как собирают носители традиционно в России.

В прошлом году, напомнил собеседник, Роскосмос заказал разработку эскизного проекта сборочного комплекса под сверхтяжелую ракету на космодроме Восточный. Тогда предполагалось, что ракета будет высотой более 100 метров, соответственно, для ее сборки потребуется еще более высокое помещение, что создаст определенные трудности.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что научно-технический совет Роскосмоса определил облик новой российской сверхтяжелой ракеты. Согласно сообщению, на первой ступени будут использованы технические решения, принимаемые в рамках создания ракеты среднего класса "Союз-5", а третья водородная ступень будет создаваться в рамках проекта тяжелой ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-5В". Окончательные варианты технического облика ракеты сверхтяжелого класса, технико-экономическое обоснование проекта и Федеральной целевой программы будут доложены руководству страны в начале 2019 года.

До этого источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что внутренним распоряжением Роскосмоса предписано внести к 15 января проект ФЦП на 2020-2030-е годы по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя на согласование федеральным органам власти. Речь идет о разработке ракеты, создании опытного образца и проведении одного беспилотного запуска в облет Луны. При этом создание космического аппарата или корабля, который будет запускаться, будет финансироваться по другой программе. Предусматривается также проведение в эти сроки пилотируемого облета Луны, но это требует выделения дополнительного финансирования, пояснил второй собеседник агентства.

Как сообщалось, ФЦП по сверхтяжелой ракете станет частью госпрограммы, посвященной освоению Луны.

Указ президента России Владимира Путина о создании сверхтяжелой ракеты был подписан в начале 2018 года. Головным разработчиком комплекса назначена РКК "Энергия". В ноябре 2019 года должно быть завершено эскизное проектирование сверхтяжелой ракеты. Первый пуск ракеты запланирован на 2028 год, при этом сам носитель должен быть изготовлен в 2027 году.

В 2017 году головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш и головная финансовая "Организация "Агат" вычислили, что при использовании всех реализованных решений можно сократить стоимость создания сверхтяжелой ракеты до 700 миллиардов рублей. Источник в ракетно-космической отрасли пояснил РИА Новости, что на новый проект требуется где-то 1,5 триллиона рублей.

Сейчас в разных странах разрабатывается уже третье поколение сверхтяжелых носителей. Первыми были американская ракета "Сатурн-5" и советская Н-1, предназначенные для пилотируемых полетов на Луну.