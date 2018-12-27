Ученые рассказали, почему жизнь на Луне будет опасной для людей

Главной опасностью для жизни обитателей лунных баз станет не космическая радиация, а лунная пыль, содержащая в себе огромное число токсичных и просто канцерогенных веществ. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале GeoHealth.

"Длительный контакт с лунной пылью не только приведет к появлению серьезных проблем в работе легких, но и вызовет воспаления и повысит шансы на развитие рака. Если "командировки" на Луну будут длиться несколько недель или месяцев, предотвратить это вряд ли удастся", — заявил Брюс Демпл (Bruce Demple) из университета Стоуни-Брук (США).

В последние годы и представители "Роскосмоса" , и чиновники НАСА все чаще говорят о возможности постройки "постоянного" поселения на поверхности Луны. Одним из поводов для этого послужило открытие значительных запасов воды в некоторых темных кратерах на полюсах спутницы Земли и в некоторых других ее точках.

Помимо разработки технологий трехмерной печати и использования "местных" ресурсов, необходимых для постройки и поддержания работы подобных "лунных деревень", ученые сегодня пытаются понять, что будет сильнее всего угрожать жизни астронавтов и космонавтов на поверхности главного компаньона нашей планеты.

Традиционно считается, что жизни человека на Луне и других безвоздушных небесных телах угрожает только космическая радиация, частицы высокой энергии и некоторые другие особенности открытого космоса. Недавно ученые выяснили, что это не совсем так.

К примеру, расчеты российских физиков показали, что поверхность Луны и других безвоздушных небесных тел может быть опасной для электронных компонентов миссий из-за мощных разрядов статического электричества. Два года назад ученые из США обнаружили, что спутница Земли неожиданно часто бомбардируется мелкими астероидами, что опасно уже для самой базы.

Демпл и его коллеги открыли еще один серьезный фактор риска, который может помешать превращению человечества в "космический вид", изучая проблемы, с которыми столкнулись астронавты "Аполлонов" во время высадок на Луну.

Некоторые участники этих экспедиций жаловались на необычную болезнь, "лунную лихорадку" в их терминологии. Она возникала после длительных выходов на поверхность спутницы Земли. Сами астронавты и космические медики связывали эти проблемы с лунной пылью, прилипавшей к скафандрам и попадавшей вместе с ними внутрь модулей.

Эти истории заставили авторов статьи проверить, как лунная пыль будет влиять на работу тела человека на протяжении достаточно долгого времени. Для этого ученые вырастили несколько культур клеток легких и мозга и создали своеобразный муляж лунного грунта, откуда они забирали образцы "внеземной" материи для обработки клеток.

Как показали эти опыты, даже самые небольшие количества лунной пыли были смертельно опасными для этих аналогов органов — ее попадание в питательную среду обычно убивало около 60-90% клеток легких и примерно половину клеток мозга.

Особенно сильно это проявлялось для мелких частиц реголита — они не только уничтожали нейроны и легочные тельца, но и повреждали ДНК выживших клеток. Соответственно, длительная жизнь на Луне приведет не только к появлению астмы и воспалений легких, но и различных форм рака.

Все это говорит о том, что строителям лунных баз и конструкторам скафандров нужно сосредоточить усилия на создании систем, которые бы препятствовали проникновению пыли в жилые помещения.

Для этого, как отмечают ученые, необходимо создать материалы, к которым наэлектризованная лунная пыль не будет прилипать, или же построить шлюзовые камеры, очищающие поверхность скафандров от подобных частиц.