Первый вице-президент Русского географического общества, ученый-океанолог, полярник Артур Чилингаров предложил вморозить ледокол "Капитан Драницын" для изучения Арктики и начать готовить для него команду.
"Есть проект вморозить "Капитан Драницын" (дизельный ледокол, находится в ведении Росморпорта — ред.) в Арктическом регионе, проводить с него наблюдения в течение года, и этот проект в противовес европейского сообщества, которое планирует вморозить свой ледокол в декабре следующего года", — заявил Чилингаров на совместном заседании коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и общественного совета при Росморречфлоте.
"Мы хотим, если решение о финансировании будет принято — я говорил с председателем правительства (Дмитрием) Медведевым, интерес есть — активно участвовать в арктической составляющей, связанной с изучением Северного ледовитого океана. Я надеюсь, что решение будет принято. Готовьте команду", — добавил вице-президент РГО.
В декабре состоялась церемония резки металла для строительства ледостойкой самодвижущейся платформы проекта для исследования Северного Ледовитого океана "Северный полюс". Контракт на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" для Росгидромета был подписан в апреле.
Исполнитель контракта — "Адмиралтейские верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Всесезонная научно-исследовательская платформа со встроенным оборудованием сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола, принимать на свою вертолетную площадку тяжелые вертолеты типа Ми-8АМТ.