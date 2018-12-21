Роскосмос рассказал о гибели Солнца и Земли

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«Роскосмос» рассказал, когда сгорит Земля 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Телестудия Роскосмоса на своем канале в YouTube опубликовала видео с названием "Когда сгорит Земля", в котором рассказывается о судьбе Солнца и планет Солнечной системы.
Согласно видео, после выработки большей части водорода Солнце разгорится с новой силой. Яркость звезды вырастет в тысячи раз, и она выжжет поверхности близких к ней планет, в том числе и Землю, утверждается в видео.
"С космический точки зрения, у нас есть как минимум миллиард лет, пока Солнце не станет слишком мощным источником и безо всякого антропогенного влияния на Земле начнется необратимый парниковый эффект", — приводятся в видео слова профессора РАН, ведущего научного сотрудника Государственного астрономического института МГУ Сергея Попова.
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Наука и техника , Видео , Наука , Сергей Попов , РАН , МГУ , Роскосмос
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