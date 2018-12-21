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В WhatsApp появятся свои деньги 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Корпорация Facebook работает над созданием криптовалюты, предназначенной для денежных переводов в мессенджере WhatsApp. Как сообщает Bloomberg, основным рынком этой услуги считают Индию.
Компания разрабатывает цифровые деньги, привязанные к доллару США, чтобы минимизировать скачки. По словам анонимных источников в Facebook, до конечного продукта пока далеко. Сейчас специалисты разрабатывают стратегию защиты виртуальной валюты.
IT-эксперты прогнозировали создание финансовых услуг от Facebook еще в 2014 году. Тогда компания наняла бывшего президента PayPal Дэвида Маркуса (David Marcus) для запуска приложения Messenger. Недавно он возглавил команду, занимающуюся в организации вопросами блокчейна.
WhatsApp пользуется в Индии огромной популярностью: его аудитория в стране насчитывает более 200 миллионов пользователей. Страна также лидирует по количеству совершенных денежных переводов: за 2017 год в Индию было отправлено около 69 миллиардов долларов.
В 2018 году фальшивые сообщения в WhatsApp стали причиной убийств в Индии. Люди получали фейковые ориентировки на «похитителей детей», после чего линчевали прохожих, кажущихся им странными. За несколько месяцев в результате самосудов в стране погибло несколько десятков человек.
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Наука и техника , Интернет , Дэвид Маркус , PayPal
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