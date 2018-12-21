Россия и США начинают новый этап борьбы за космос

Россия будет создавать ракету, способную доставить космонавтов вплоть до Луны — соответствующее решение принято окончательно. Более того, уже предварительно даже ясны ее концепция и облик. Зачем стране нужна такая ракета, как планируют создавать космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса и какую конкуренцию в этом России составят американцы?

России нужна супертяжелая ракета-носитель. Такие слова прозвучали из уст президента Владимира Путина во вновь открывшемся на ВДНХ павильоне «Космос», который он посещал еще в апреле. Тогда сообщалось, что созданием носителя займется РКК «Энергия» в кооперации с другими предприятиями космической отрасли ( РКЦ «Прогресс» ЦЭНКИ ), а на разработку эскизного проекта будет выделено 1,6 млрд рублей. Эскиз разработчики должны представить до конца 2019 года.

Дискуссий о создании подобного носителя за прошедшие годы разворачивалось немало. Кто-то считал, что Россия не сможет без него обойтись, если собирается осваивать Луну. Иные с пеной у рта доказывали, что лунная программа нам не нужна — следовательно, не стоит тратить немалые средства на супертяжелую ракету.

Эти споры легко понять, если вспомнить историю разработки столь уникальных и столь дорогостоящих носителей.

История тяжелых ракет

Реально создавали сверхтяжелые РН только две великие космические державы — США и канувший в Лету Советский Союз. Американские и советские конструкторские школы вели состязание не на жизнь, а на смерть и с переменным успехом.

Пальму первенства держат американцы. Их трехступенчатый «Сатурн-5» по сей день считается самым тяжелым (стартовая масса 2910 т) и грузоподъемным — мог выводить свыше 140 тонн на низкую опорную орбиту. В активе «Сатурна», который НАСА создавало специально под лунную программу, 13 успешных запусков. А разработка «Сатурна-5», начавшаяся в 1961 году, обошлась американским налогоплательщикам в 4,9 млрд долларов.

СССР в начале 1970-х попытался противопоставить Штатам свою «царь-ракету», но лунную гонку все-таки проиграл — четыре неудачных запуска Н-1 поставили крест на пилотируемой программе освоения Луны. Конструкторы рассчитывали, что на околоземную орбиту наш суперноситель смог бы доставить до 90 тонн, а на лунную орбиту — более 30 тонн, но убедиться в этом так и не смогли.

Следующий советский проект оказался удачнее. Сверхтяжелый носитель «Энергия» успешно стартовал дважды, причем второй запуск в 1988 году был осуществлен вместе с многоразовым орбитальным кораблем «Буран». Однако после полета «Бурана» в обывательской среде все чаще стали раздаваться вопросы: не зря ли были вложены свыше 14 млрд рублей в эту программу и почему их, скажем, не потратили на более актуальные нужды? Особенно громко об этом заговорили в 1990-х, когда развалился Советский Союз, а экономика новой России трещала по швам. На все эти вопросы можно дать единственный ответ: нет, не зря.

Затраченные на создание системы «Энергия — Буран» средства решили важную для страны задачу. Была создана, как теперь ясно, опередившая свое время ракета-носитель сверхтяжелого класса, по сей день не имеющая аналогов в мировом ракетостроении. Однако…

«В нашей стране была допущена стратегическая ошибка, когда мы отказались от тяжелых ракет, а именно — от лучшей в мире ракеты «Энергия», — печалился видный ученый, соратник Королева, академик Борис Черток. — Горбачеву предлагали перспективные задачи для «Энергии», которые позволяли нам остаться лидером в космонавтике, но ему было неинтересно. Перестройка закончилась, а руины остались».

Просто должно было хватить мудрости внедрить в народное хозяйство и достижения, полученные в процессе создания системы, и новые конструкционные материалы.

«Чтобы построить систему «Энергия — Буран», нам пришлось создать примерно 85 уникальных материалов, которые могут работать в экстремальных условиях космоса, — вспоминает Олег Бакланов, в те годы возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР. — Они на порядок превосходили существовавшие аналоги. Конечно, это дорогие материалы, но потом они шли в народное хозяйство, становились достоянием цивилизации и давали человечеству колоссальный выигрыш во времени. Но, словно шакал на мертвечину, в ельцинскую Россию прибежал Сорос и принялся за гроши скупать заложенные в системе «Энергия — Буран» ноу-хау».

Фактически советская «Энергия» стала последней сверхтяжелой ракетой, запущенной в космос с реальной нагрузкой, поскольку американцы после последнего пуска «Сатурна-5» в 1973 году суперракет не запускали.

Новый виток

И вот их время возвращается.

6 февраля 2018 года Илон Маск запустил свою ракету-носитель Falcon Heavy с полезной нагрузкой — электромобилем Tesla Roadster с манекеном за рулем. Носитель Маска, как заявляется, способен выводить на околоземную орбиту почти 64 т груза, при этом ориентировочная стоимость запуска — 90–120 млн долларов. Сущие копейки, если сравнивать с другим американским супертяжем — носителем SLS грузоподъемностью от 70 до 130 тонн. Правда, он еще не летает, а только разрабатывается, но НАСА уже определило цену запуска: 500 млн долларов. Первый беспилотный старт состоится в 2020 году, а стоимость программы Space Launch System оценивается в 35 млрд долларов.

Теперь и Россия решила вновь включиться в эту гонку. 19 декабря на заседании президиума научно-технического совета (НТС) госкорпорации «Роскосмос» руководители работ и главные конструкторы обсудили концепцию создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК).

Было решено, что на первой ступени будут использованы технические решения, принимаемые при создании ракеты среднего класса «Союз-5», а третья водородная ступень будет создаваться в рамках проекта тяжелой ракеты повышенной грузоподъемности «Ангара-5В».

«Создать сверхтяжелый носитель необходимо к 2028 году, — сказал в интервью газете «Известия» председатель НТС Роскосмоса Юрий Коптев. — Для этого целый ряд научных и прикладных задач надо сначала описать в технико-экономическом обосновании, а до конца следующего года необходимо сделать эскизный проект, который полностью опишет всю производственную кооперацию и решит ресурсные вопросы».

Проект носителя под условным названием «Ангара — Союз» оценивается в 1,5 трлн рублей. В эту сумму, как считает Роскосмос, войдет разработка ракеты и строительство под нее инфраструктуры на космодроме Восточный.

Второй этап создания КРК СТК начнется в 2020-м. Последующие восемь лет отводятся на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Летные испытания ждут супертяж с 2028 года.

Тогда и будет видно, кто победил в этой новой космической гонке России и США.