Получен снимок заснеженного кратера на Марсе

Кратер, диаметром 82 км остается ледяным круглый год. Так происходит из-за явления, названого "холодной ловушкой". Прохладный марсианский воздух, попадая в кратер, удерживает воду в замороженном состоянии. Известно, что фотографии были созданы с использованием цифровой модели местности и стереокамеры высокого разрешения Mars Express.

Кратер Королева был назван в честь генерального конструктора ракетно-космической промышленности СССР Сергея Королева , который также работал над программой "Спутник", а затем — над программой "Восток".

Ранее сообщалось, что на Марсе уже второй месяц не исчезает странное облако.