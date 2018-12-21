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Получен снимок заснеженного кратера на Марсе 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Европейское космическое агентство опубликовало уникальные снимки заснеженного марсианского кратера Королева, которые были сделаны межпланетной автоматической станцией Mars Express, передает The Guardian.
Кратер, диаметром 82 км остается ледяным круглый год. Так происходит из-за явления, названого "холодной ловушкой". Прохладный марсианский воздух, попадая в кратер, удерживает воду в замороженном состоянии. Известно, что фотографии были созданы с использованием цифровой модели местности и стереокамеры высокого разрешения Mars Express.
Кратер Королева был назван в честь генерального конструктора ракетно-космической промышленности СССР Сергея Королева, который также работал над программой "Спутник", а затем — над программой "Восток".
Ранее сообщалось, что на Марсе уже второй месяц не исчезает странное облако.
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Наука и техника , Сергей Королев , Европейское космическое агентство , The Guardian
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