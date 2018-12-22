Ученые назвали способ омолодить мозг

Регулярные физические упражнения позволяют уменьшить когнитивные нарушения в пожилом возрасте и "омолодить" мозг. К такому выводу пришли ученые из Университета Дьюка, США . Работа опубликована в журнале Neurology.

Научная группа провела эксперимент с участием 160 добровольцев в возрасте более 55 лет. Все участники эксперимента имели трудности с концентрацией внимания, памятью, принятием решений и вели малоподвижный образ жизни, однако никто из них не страдал деменцией.

Пациентов разделили на четыре группы. В течение шести месяцев первая часть испытуемых три раза в неделю занималась аэробикой. Вторая группа питалась согласно диете DASH, которую обычно назначают при гипертонии. Третья сочетала оба этих похода, а четвертая группа была контрольной.

В результате значительное улучшение исполнительных функции мозга наблюдалось в первой группе, а также у тех участников, кто совмещал аэробику с диетой. В то же время у контрольной группы наблюдалось прогрессирующее ухудшение работы мозга.

Добровольцы также прошли тестирование, оценивающее уровень когнитивных способностей. После проведения эксперимента их показатели значительно улучшились, а средний "возраст" головного мозга уменьшился. Так, по словам одного из авторов работы Джеймса Алана Блюменталя, перед исследованием результаты пациентов соответствовали показателям в 93 года, что значительно превышало хронологический возраст участников. После исследования этот показатель составил 84 года.