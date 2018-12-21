Зонд New Horizons открыл первую необычную черту «предтечи Плутона»

Длительные наблюдения за Ультимой Туле, следующей целью зонда New Horizons, раскрыли странную аномалию в облике этой карликовой планеты, объяснить которую ученые не могут. Об этом сообщает сайт университета Джона Гопкинса.

"Это действительно большая загадка. Абсолютно непонятно, почему кривая блеска Ультимы Туле настолько мала, что мы даже не можем измерить ее. Надеюсь, что предстоящее сближение с этим миром раскроет эту тайну. С другой стороны, никто не ожидал того, что мы столь рано получим первое неожиданное открытие", — заявил Алан Стерн, руководитель проекта New Horizons.

Зонд New Horizons сейчас прошел примерно 93% пути до своей следующей цели, карликовой планеты Ультима Туле (2014 MU69), чьей орбиты он достигнет в канун Нового Года. Он находится на расстоянии в 13 миллионов километров от "предтечи Плутона", что всего в 30 раз больше дистанции между Землей и Луной.

Наблюдения за "тенью" 2014 MU69, которые ученые НАСА проводили прошлым летом, показали, что это небесное тело представляет собой двойную планету, пару из относительно крупных астероидов. Каждый из них обладает диаметром примерно в 15-20 километров, что делает их аналогами Деймоса и Фобоса, лун Марса.

С другой стороны, последующие попытки увидеть ее закончились неудачно, что заставило многих планетологов предположить, что Ультима Туле представляет собой не двойную планету, а облако из пыли или рой астероидов.

Стерн и его коллеги окончательно раскроют эту загадку меньше чем через две недели, когда зонд достигнет 2014 MU69. Каждый день New Horizons пролетает примерно 1,1 миллиона километров, периодически пробуждаясь и получая новые фотографии этого мира, которые необходимы для внесения последних уточнений в программу сближения и пролета мимо "предтечи Плутона".

Эти наблюдения уже принесли крайне интересное открытие. Ученые, как рассказывает Стерн, ожидали, что яркость Ультимы Туле будет резко падать и повышаться в результате вращения ее "половинок" друг вокруг друга.

Ни на одном снимке, которые камеры New Horizons получали на протяжении последних трех месяцев, ученые не нашли подобных сдвигов в яркости. Это поставило Стерна и его коллег в тупик — пока специалисты НАСА не могут даже предположить, что породило эту аномалию.

Они выдвинули три теории, которые частично способны объяснить это "невозможное" постоянство в яркости Ультимы Туле. С одной стороны, возможно, что она "смотрит" в сторону New Horizons северным или южным полюсом, чей облик действительно не будет меняться благодаря существованию полярного дня и ночи.

С другой стороны, вероятность подобного счастливого стечения обстоятельств, как признают ученые НАСА, крайне мала. Это заставляет их склоняться в сторону двух других теорий.

Ультима Туле может быть кометообразным объектом, чья газовая мантия "скрывает" колебания в яркости, а также ее может окружать множество мелких астероидов –"лун", действующих на нее аналогичным образом.

И тот и другой сценарий тоже не лишены серьезных проблем. С одной стороны, на орбите 2014 MU69 слишком холодно и темно, чтобы планету могло окружать облако газа, а с другой — подобные "рои" спутников не встречаются ни у одной другой планеты Солнечной системы.