Продырявленный «Союз МС-09» взяли под охрану

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-09», успешно приземлившийся с тремя космонавтами и уликами по делу об отверстии на МКС, взят под охрану. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами, передает РИА Новости.

Сергей Прокопьев , Александр Герст и Серина Ауньен-Чэнселлор доставили на Землю образцы герметика, которым было закрыто отверстие, и мазки с поверхности бытового отсека. В РКК «Энергия» будут искать в них инородные включения, чтобы определить было ли чем-то закрыто отверстие после сверления. Привезенные с МКС пластины микрометеоритной защиты будут изучены на предмет наличия следов от сверла.

Кроме улик, на «Союзе» с МКС привезли напечатанные в космосе на российском 3D-биопринтере хрящевую ткань человека и щитовидную железу грызуна.

В августе стало известно об утечке воздуха на МКС, источником которой стало отверстие в «Союз МС-09», пристыковавшегося к станции в июне. Впоследствии стало известно, что дыра появилась в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие, а в декабре — совершить выход в открытый космос для наружного обследования отверстия.