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Искусственный интеллект удаляет фон с фотографий за 5 секунд 

News.ru 2 часа назад
Фото: Tom Jablonski/unsplash.com
Издание The Verge рассказало о сайте Remove.bg для поклонников фотоискусства. Онлайновый сервис может за 5 секунд удалить задний фон с изображения.
По словам создателей Remove.bg, для создания проекта они использовали искусственный интеллект и несколько дополнительных алгоритмов, благодаря которым пользователям необходимо просто загрузить нужную фотографию на сайт: сервис автоматически обрежет фон и выдаст картинку в формате png.
скриншот remove.bg
Разработчики подчёркивают, что в данный момент Remove.bg может работать только с фото, где есть люди (по крайней мере один человек), но авторы хотят расширить список доступных для обработки предметов. Сейчас сервис также ограничен и разрешением полученной картинки — 500 × 500 пикселей. Но создатели уже работают над решением этого вопроса.
В ближайшем будущем команда выпустит простой в использовании API, который можно будет использовать в приложениях, на веб-сайтах или других цифровых продуктах.
Ранее News.ru рассказал, как бывший инженер NASA Марк Робер придумал способ отомстить тем, кто ворует посылки. Для этого он разработал специальную бомбу и установил её в коробку от колонки Apple HomePad.
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