Хакеры получили доступ к серверам NASA

Руководство NASA отправило циркуляр своим сотрудникам, объяснив, что неизвестный хакер получил доступ к серверам агентства. Имена и личные данные ведущих учёных мира, возможно, были скомпрометированы, после того, как хакеры взломали сервер.

Американское космическое агентство направило всем своим сотрудникам циркуляр, где поясняет, что неизвестный злоумышленник получил доступ к серверам агентства в начале 2018 года.

«В октябре 2018 отдел кибербезопасности NASA начал расследование возможного взлома серверов агентства, где хранилась личная информация (PII). После первоначального анализа определили, что информация с одного из серверов, содержащая номера социального страхования и другие данные PII нынешних и бывших сотрудников NASA, возможно, была скомпрометирована», — сказано в сообщении.

После обнаружения проблемы NASA оперативно обеспечило безопасность серверов и данных, но неясно, сколько сотрудников было затронуто до того, как был обнаружен факт взлома. К счастью, в агентстве считают, что миссии не были поставлены под угрозу в результате инцидента. Руководство поспешило объявить, что информационная безопасность «остаётся главным приоритетом», в дальнейшем усилия по обеспечению безопасности всех серверов будут усилены с помощью самых инновационных метод обеспечения безопасности.