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Потрошение «Союза МС-09» прошло «наугад» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Россия 24 / YouTube
Выход в открытый космос россиян Олега Кононенко и Сергея Прокопьева, в ходе которого было обследовано отверстие в корпусе пилотируемого корабля «Союз МС-09», не был отработан в полной мере на наземных тренажерах, пишет «Военно-промышленный курьер».
Издание описывает манипуляции ножом-резаком, которым Кононенко «вскрывал тканевую обшивку корабля и потрошил состоящую из огромного числа тонких слоев экранно-вакуумную изоляцию». Газета отмечает, что использованный инструмент является штатным, однако «космонавты его не любят, с ним очень опасно работать».
«Пока Прокопьев не стал удерживать коллегу за ранец скафандра, работать ими было невозможно. Поднося ножницы к месту реза, космонавт уплывал, лишенный опоры. Просчет? Нет. Просто не угадали. Уже четыре года не работает тренажер-гидробассейн, в котором космонавты и должны отрабатывать все операции, которые предстоит выполнять на орбите», — пишет издание.
В декабре 2018 года российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обследовали внешнюю поверхность пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09». Члены экипажа вскрыли теплоизоляцию и панель противометеоритной защиты в предполагаемом месте прорыва, откуда в августе произошла утечка воздуха, а также осмотрели и сфотографировали отверстие в бытовом отсеке. Собранные материалы и данные должны быть проанализированы на Земле с целью выяснения обстоятельств возникновения отверстия.
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