Роскосмос определил облик новой российской сверхтяжелой ракеты

Научно-технический совет Роскосмоса определил облик новой российской сверхтяжелой ракеты, говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

По итогам заседания президиум НТС (научно-технического совета — ред.) определил приоритетный проект КРК СТК (космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса — ред.)", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на первой ступени будут использованы технические решения, принимаемые в рамках создания ракеты среднего класса "Союз-5", а третья водородная ступень будет создаваться в рамках проекта тяжелой ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-5В".