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Роскосмос определил облик новой российской сверхтяжелой ракеты 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Научно-технический совет Роскосмоса определил облик новой российской сверхтяжелой ракеты, говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.
По итогам заседания президиум НТС (научно-технического совета — ред.) определил приоритетный проект КРК СТК (космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса — ред.)", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, на первой ступени будут использованы технические решения, принимаемые в рамках создания ракеты среднего класса "Союз-5", а третья водородная ступень будет создаваться в рамках проекта тяжелой ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-5В".
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