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Источник: четыре неготовых к пуску с Восточного спутника заменили макетами 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Три израильских и один финский спутники не готовы к запуску с космодрома Восточный 27 декабря, их заменили отделяемыми макетами, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.
"Три израильских технологических спутника SAMSON и финский аппарат дистанционного зондирования Земли ICEYE не поспевали к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат", поэтому их сменили макетами", — сказал собеседник агентства.
По его словам, макеты будут отделяться от "Фрегата" вместе с остальными 28 спутниками.
"Не ставить макеты возможности не было, так как для этого пришлось бы пересчитать поведение "Фрегата" в полете и переделать его полетное задание, что привело бы к переносу старта на следующий год", — пояснил источник.
Ранее другой источник РИА Новости рассказал, что на орбиту предстоит вывести два российских спутника "Канопус-В" с номерами 5 и 6, а также 26 зарубежных малых космических аппаратов — 20 американских, три немецких и по одному японскому, испанскому и южноафриканскому спутнику.
Ранее сообщалось, что пуск с Восточного намечается на 27 декабря в 05:07 мск.
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