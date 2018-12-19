Источник: четыре неготовых к пуску с Восточного спутника заменили макетами

Три израильских и один финский спутники не готовы к запуску с космодрома Восточный 27 декабря, их заменили отделяемыми макетами, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.

"Три израильских технологических спутника SAMSON и финский аппарат дистанционного зондирования Земли ICEYE не поспевали к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат", поэтому их сменили макетами", — сказал собеседник агентства.

По его словам, макеты будут отделяться от "Фрегата" вместе с остальными 28 спутниками.

"Не ставить макеты возможности не было, так как для этого пришлось бы пересчитать поведение "Фрегата" в полете и переделать его полетное задание, что привело бы к переносу старта на следующий год", — пояснил источник.

Ранее другой источник РИА Новости рассказал, что на орбиту предстоит вывести два российских спутника "Канопус-В" с номерами 5 и 6, а также 26 зарубежных малых космических аппаратов — 20 американских, три немецких и по одному японскому, испанскому и южноафриканскому спутнику.

Ранее сообщалось, что пуск с Восточного намечается на 27 декабря в 05:07 мск.