Неуправляемые траектории «Союз ТМА-10» и «Союз ТМА-11» остались загадкой

Причина нештатной работы пирозамков в российских «Союз ТМА-10» и «Союз ТМА-11», из-которой данные пилотируемые космические корабли совершили спуски по неуправляемым баллистическим траекториям, до сих пор неизвестна, сообщил «Военно-промышленному курьеру» летчик-космонавт Сергей Волков

Издание поинтересовалось у командира «Союз ТМА-12», установлены ли причины нештатной работы пирозамков.

«Насколько я знаю, нет. Но ситуация разрешилась иначе — все три "Союза" 15, 16 и 17-й экспедиций, о которых идет речь, комплектовались пироболтами из одной партии. К следующим кораблями пришла другая партия, где чуть изменили конструкцию, сделав упор на повышение надежности. Как результат — в течение десяти лет подобных случаев больше не было», — ответил Волков.

Летчик-космонавт в июле 2008 года принимал участие в демонтаже одного из пяти пироболтов «Союз ТМА-12», участвующих в отстыковке спускаемого аппарата от приборно-агрегатного отсека при спуске корабля на Землю.

До этого два пилотируемых корабля совершили спуск по неуправляемой баллистической траектории — «Союз ТМА-10» приземлился 21 октября в 340 километрах западнее города Аркалык, тогда как «Союз ТМА-11» отклонился 19 апреля 2008 года от расчетного места посадки на 420 километров.