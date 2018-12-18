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Умершим Дедом Морозом оказался заслуженный артист РФ
Умершим Дедом Морозом оказался заслуженный артист РФ

Пуск «Союза» с французским спутником-разведчиком отложили, сообщил источник 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ESA/ S. Corvaja
Запланированный на вторник пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с французским разведывательным спутником CSO-1 отложен на сутки по погодным условиям, сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.
"Пуск ракеты планировался на 18 декабря в 19.37 мск. Из-за сильного ветра на высоте 10 километров принято решение перенести старт на сутки. Теперь он намечается на 19 декабря в 19.37 мск", — сказал собеседник агентства.
Всего европейская компания Airbus Defence and Space по заказу французских военных должна изготовить спутники CSO-1 и CSO-2 для замены аппаратов аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенных в 2004 и 2009 годах. Полезную нагрузку для спутников производит компания Thales Alenia Space.
Спутник CSO-1 предполагается вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 800 километров, что позволит получать изображения земной поверхности с разрешением 35 сантиметров. Второй спутник будет также запущен ракетой "Союз-СТ" с "Фрегатом" из Французской Гвианы в 2021 году. Его планируется доставить на солнечно-синхронную орбиту высотой 480 километров для съемки с разрешением 20 сантиметров.
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