Пуск «Союза» с французским спутником-разведчиком отложили, сообщил источник

Запланированный на вторник пуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с французским разведывательным спутником CSO-1 отложен на сутки по погодным условиям, сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.

"Пуск ракеты планировался на 18 декабря в 19.37 мск. Из-за сильного ветра на высоте 10 километров принято решение перенести старт на сутки. Теперь он намечается на 19 декабря в 19.37 мск", — сказал собеседник агентства.

Всего европейская компания Airbus Defence and Space по заказу французских военных должна изготовить спутники CSO-1 и CSO-2 для замены аппаратов аналогичного назначения Helios 2A и Helios 2B, запущенных в 2004 и 2009 годах. Полезную нагрузку для спутников производит компания Thales Alenia Space

Спутник CSO-1 предполагается вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 800 километров, что позволит получать изображения земной поверхности с разрешением 35 сантиметров. Второй спутник будет также запущен ракетой "Союз-СТ" с "Фрегатом" из Французской Гвианы в 2021 году. Его планируется доставить на солнечно-синхронную орбиту высотой 480 километров для съемки с разрешением 20 сантиметров.