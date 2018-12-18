Der Tagesspiegel (Германия): новая «лунная гонка»

Der Tagesspiegel (Германия) . Глава Многие снова планируют полеты на Луну. Ждет ли мир новая лунная гонка? Об этом рассуждает. Глава НАСА убежден, что в деле покорения космоса международное сотрудничество гораздо эффективнее. Однако эксперты считают, что, когда дело дойдет до добычи лунных ископаемых, может сработать «принцип первооткрывателя»: где мой флаг, там моя территория.

Двенадцать человек ступали на поверхность Луны, четверо из них еще живы. В настоящее время этим четверым уже больше 80 лет. Уже один этот факт говорит о том, насколько давно началось это увлекательное приключение человечества.

50 лет назад, 21 декабря 1968 года, космический корабль «Апполон-8» совершил первый пилотируемый полет с выходом на окололунную орбиту, 21 июля 1969 года на Луну ступили двое первых людей: Нил Армстронг и Базз Олдрин. До сих пор на Луне побывали лишь американцы.

После прекращения программы «Апполон» в 1972 году Луна, по крайней мере, для широкой публики, ушла в тень. Сегодня она снова выходит из тени. Каждая космическая держава, а также несколько амбициозных сверхбогачей, таких как основатель «СпейсИкс» ( SpaceX Илон Маск и миллиардер Ричард Брэнсон , назвали пилотируемый полет на Луну новой целью их планов и мечтаний.

«Прийти на Луну навсегда»

Несколько дней назад Россия объявила о своей программе, рассчитанной до 2030 года, в которой Луна играет центральную роль. В предыдущих концепциях в качестве следующей стратегической цели назывался пилотируемый полет на Марс.

Изменение стратегии стало неожиданным шагом, даже с учетом того, что глава космического агентства Роскосмос Дмитрий Рогозин уже давно намекал на соответствующие планы: для следующего этапа полетов на Луну «есть начало, но нет окончания. Мы готовимся прийти на Луну навсегда».

Вскоре начнется систематическая беспилотная разведка. Затем будет развернута посещаемая лунная база — однако это произойдет только через 15-20 лет.

Похожими темпами в этом вопросе двигается Китай, недавно запустивший миссию Чанъэ-4. Управляемый с Земли посадочный аппарат — луноход — должен исследовать обратную сторону Луны. Другие беспилотные миссии в ближайшие годы доставят на Землю пробы лунного грунта — до того, как первый китаец в 2030-х годах ступит на поверхность Луны.

Больше денег для НАСА

Американское космическое агентство НАСА также снова приходит в себя после «фазы слабости», вызванной хроническим недостатком денежных средств. В период высших достижений программы «Аполлон» агентство НАСА получало баснословные 4,5% бюджетных средств США. В настоящее время на это ведомство выделяется пока 0,5% средств.

Однако недавно Дональд Трамп подписал «Директиву № 1 по космической политике», поручив тем самым НАСА в течение ближайших десяти лет снова высадить американцев на Луну. Конгресс выделил на новые планы 20,7 миллиардов долларов — на один миллиард больше, чем в прошедшем году. Отмечается, что половина этих средств отводится на лунную программу.

Однако больше всех к запуску пилотируемой миссии в настоящее время приблизился прославленный миллиардер Илон Маск. О познавательной ценности этих полетов на Луну можно судить уже сейчас: она близка к нулю. Зато полеты обещают стать захватывающим зрелищем.

Прежде всего, Маск собирается отправлять в космос таких же богачей, как он сам. Первым из них должен стать японец Юсаку Маэдзава, сколотивший свое состояние в музыкальной индустрии.

Дело, скорее всего, не дойдет до «лунной гонки», как это произошло в 60-х годах между Соединенными Штатами и Советским Союзом. В течение почти двух десятилетий Советский Союз так или иначе отрицал существование этого соперничества.

Борьба за власть и влияние

И это не удивительно. Ведь Москва проиграла в той гонке. Только в 1989 году, спустя 20 лет после полета Армстронга, во времена гласности, газета «Известия» опубликовала советскую лунную программу. Гениальный конструктор и руководитель Сергей Королев представил разработанные им подробные планы пилотируемого полета на Луну еще в июне 1960 года — и получил отказ на их осуществление.

Москва изменила свои взгляды, лишь когда президент США Джон Ф. Кеннеди в 1961 году объявил о том, что американцы высадятся на Луну до конца десятилетия. Российское правительство секретной резолюцией 655/268 разрешило разработку лунной программы.

Однако в то время как американцы последовательно развивали свою концепцию под руководством Вернера фон Брауна, в России между конструкторами возникла борьба за власть и влияние. Королев умер в 1966 году, и его планы погибли в соперничестве властей и инстанций.

И сегодня у России есть проблемы с запуском амбициозной космической программы. Трудности носят в первую очередь технический характер. «Ангара», новая ракета-носитель тяжелого класса, для начала должна быть надежным образом подготовлена к запуску. Космодром на Дальнем Востоке России пока не готов к эксплуатации.

«Принцип первооткрывателя»

Однако это лишь малая из бед, которые беспокоят главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В конце ноября российская Счетная палата выдвинула против государственного космического ведомства серьезные обвинения и начала проводить проверки.

«Плохо организован процесс закупок, завышены цены, многие проекты не завершены или остановлены, финансовые средства на счетах не используются месяцами. Несколько миллиардов утрачено — то есть разворовано», — подытожил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

В США глава НАСА Джим Брайденстайн убежден, что ни одна страна не должна нести это финансовое бремя в одиночку. Международное сотрудничество гораздо эффективнее. Действительно, покорение Вселенной — одна из последних сфер деятельности, где до сих пор работает российско-американское сотрудничество.

Оно вполне может сохраниться в сфере научных программ. Но эксперты убеждены, что в следующей фазе покорения Луны речь пойдет и о добыче лунных ископаемых. Тут может действовать старинный «принцип первооткрывателя»: где стоит мой флаг, там моя территория.