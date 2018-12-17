Беспроводной датчик погасил аппетит крыс, отследив растяжение желудка

Есть множество способов избавиться от лишнего веса: от простых, вроде таблеток и физкультуры, до хирургических, таких как липосакции и укорочение желудочно-кишечного тракта. Но самым верным и безопасным все равно остается совет: «надо меньше есть». Чтобы помочь тем, кто не в силах ему последовать самостоятельно, разработаны препараты-блокаторы аппетита. Но, как любые лекарства, они имеют побочные эффекты. И три года назад появился первый прибор — Maestro, который подавляет аппетит на уровне передачи нервных импульсов.

Головной мозг с желудком соединяется, в частности, с помощью блуждающего нерва — 10-й пары черепно-мозговых нервов. Именно его чувствительные волокна реагируют на сокращение желудка и отправляют в мозг сигнал, возбуждающий центры голода.

Основной принцип работы Maestro состоит как раз в подавлении этого сигнала. В его состав входят два электрода, обхватывающие нерв в месте отхождения от желудка и посылающие на него тормозный импульс. Таким образом, мозг не получает сигнал об опустошении желудка, и человек не чувствует голода.

В клинических испытаниях Maestro многим людям удалось сбросить вес, хотя и меньше, чем заявлял производитель изначально. Кроме того, прибор получился не очень удобным в использовании. Им нужно было управлять с внешнего пульта, у внутренней части устройства время от времени садились батарейки, и, наконец, он позволял только грубую регуляцию работы блуждающего нерва: или выключить совсем надолго, или полностью включить.

Теперь же американских и китайских ученых предложила свой, усовершенствованный вариант этой технологии. Их устройство полностью имплантируется под кожу, а точнее, на внешнюю поверхность желудка. Оно не требует батареек или модуля управления, его двигателем и контроллером одновременно является сам желудок. Новый прибор так же, как и его предшественник, состоит из двух электродов, обнимающих волокна блуждающего нерва. Ток на них подают два слоя электродов, лежащие на поверхности желудка. Когда желудок растягивается, электроды сближаются и подают стимулирующий сигнал. Когда же еда покидает желудок, и стенка сокращается, два слоя расходятся и генерируют подавляющий сигнал. Таким образом, при пустом желудке нерв молчит, а при полном — работает, и аппетит в буквальном смысле слова приходит во время еды.

Новое устройство с достоинством прошло первые испытания на крысах. Как показало вскрытие, оно никак не повлияло на анатомию их внутренних органов, зато уменьшило содержание подкожного жира. По окончании эксперимента животные весили на 38% меньше своих контрольных собратьев и съедали за день примерно ⅔ своей суточной нормы, что соответствует рекомендациям об ограничении калорий не только для похудения, но и для продления жизни.